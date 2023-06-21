Samsun'dan 10 firma Türkiye'nin en fazla ihracat yapan bin firması arasında yer aldı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) açıkladığı 2022 yılında en fazla ihracat yapan bin firma arasında Samsun'dan 10 firmanın bulunduğunu bildirdi.

Murzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TİM'in her yıl geleneksel olarak hazırladığı ilk bin ihracatçı raporunda 2022 yılında Samsun'dan 10 firmanın bulunmasının gururunu yaşadıklarını belirtti.

İhracat yapan firmaları tebrik eden Murzioğlu, şöyle devam etti:

"TİM'in raporunda, 221 milyon 709 bin 981,62 dolarlık ihracatıyla Sampa Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ listede 125'inci sırada yer alırken sektörel sıralamada ise 23'üncü basamakta yer aldı. Sektörel sıralamada 26'ıncı sırada yer alan Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri AŞ. 166 milyon 988 bin 100,95 dolarlık ihracatıyla 167'inci sıradan listeye girdi. Sektörel sıralamada 17'inci olan Ulusoy Un Sanayi ve Tic. AŞ de 114 milyon 911 bin 231,65 dolarlık ihracatıyla Türkiye sıralamasında 247'inci oldu. Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Tic. AŞ ise 69 milyon 730 bin 190,29 dolarlık ihracatıyla Türkiye sıralamasında 453, sektörel sıralamada da 12'inci basamakta yer aldı. 2022 verilerine göre Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnş. San. ve Tic. AŞ de yaptığı 68 milyon 705 bin 800,34 dolarlık ihracatıyla sektörel sıralamada 36, Türkiye sıralamasında da 461'inci sırada yer alarak Samsun'un gururu oldu."

Samsun'un önemli markalarından birisi olan Sürsan Deniz Ürünleri Dış Ticaret ve Anonim Şirketi'nin ise yaptığı 64 milyon 172 bin 680,21 dolarlık ihracatıyla Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı arasında 492'inci, sektörel sıralamada da 12'inci sırada kendine yer bulduğunu belirten Murzioğlu, "Sektörel sıralamadan 54'üncü sıradan listeye giren Unsan-Un Sanayi ve Tic. AŞ yaptığı 48 milyon 853 bin 299,20 dolarlık ihracatıyla Türkiye listesinde 641'inci oldu. Pakun Üretim Gıda San. ve Tic. AŞ de yaptığı 44 milyon 594 bin 765,02 dolarlık ihracatıyla Türkiye sıralamasında 704, sektörel sıralamada ise 61'inci sıradan listeye girdi. Samsun'un bir başka gururu AS Çelik Döküm İşleme San. ve Tic. AŞ 38 milyon 924 bin 474,71 dolarlık ihracatıyla 804'üncü sıradan listeye adını yazdırırken, sektörel sıralamada da 21'inci oldu. İsminin açıklanmasını istemeyen Samsunlu bir firmada geçen yıl yaptığı 36 milyon 66 bin 45,84 dolarlık ihracatıyla 880'inci sıradan listeye girmeyi başardı. Aynı firma sektörel sıralamada ise 22'inci oldu." ifadelerini kullandı.

Murzioğlu, Samsun'da ihracatçı firmalarının etkin olarak yer almasının, kent ekonomisi adına gurur verici olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 9 firmayla girdiğimiz listeye bu yıl ise 10 firmayla girmeyi başardık. Listeye giren 10 firmamızın yaptığı ihracatın toplamı 874 milyon 656 bin 569,83 dolar. Türkiye'nin dev firmaları arasında kendilerine yer bulan tüm firmalarımızın işverenlerini ve emekçilerini kutluyorum. Kentimizin üreten, katma değer yaratan firmalarının başarıları takdire şayandır. Samsun şu anda dünyanın 170'den fazla ülkesine ihracat yapan bir kent konumunda. Aynı zamanda Samsun, ihracatta 1 milyar dolar hedefini aşan iller arasında da kendine yer bulmuştur. Bizler ihracatın kalkınmada ne denli önemli faktör olduğunun farkındayız. Ama ihracatta bulunduğumuz konum yeterli mi? Değil. Samsun daha iyi yerlerde olmalı. Bu potansiyel de bizde var. Oda olarak ihracatı artırıcı tüm yardımcı etkenleri harekete geçirmek için çaba harcıyoruz. Ortak akıl toplantılarımızla, master planlarımızla, hibe projelerimizle, eğitimlerimizle, danışmanlıklarımızla, 7/24 kesintisiz belge hizmetimizle ve yetiştirdiğimiz dış ticaret uzmanlarımızla şehrimizin ihracatını geliştirmenin çabası içinde olmaya devam edeceğiz. Temennimiz ülkemizin kalkınmasına daha fazla katkı verebilmek için daha fazla ihracat yapabilmek. İnşallah belirlediğimiz hedefimize de hep birlikte el ele vererek ulaşacağız."