Samsun'da Yüksek Teknoloji Üretimi ve Üniversite-Sanayi İş Birliği Toplantısı

Samsun'da yapılan toplantıda, yüksek teknoloji odaklı üretimin artırılması ve üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesine dair stratejiler belirlendi. Valilik ve Samsun Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen projeler tanıtıldı.

Samsun'da organize sanayi bölgelerinde(OSB) yürütülen yatırım, üretim, ihracat ve istihdam süreçleri, Vali Orhan Tavlı'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ele alındı. Kentte yüksek teknoloji odaklı üretimin artırılması ve üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik yol haritası oluşturuldu.

Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde yapılan toplantıda, üniversitenin bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan çalışmalarını Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) çatısı altında bütünleştirdiği vurgulandı. TTO'nun, üniversitede üretilen bilimsel bilgi ve teknolojiyi sanayi kuruluşları, kamu kurumları ve girişimcilerle buluşturan stratejik bir ara yüz olarak kritik rol üstlendiği ifade edildi.

Valilikten toplantıyla ilgili yapılan açıklamada, organize sanayi bölgesi sanayicileri ile üniversite arasında iş birliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların ele alındığı, ayrıca yeni açılan Çarşamba OSB Teknoloji Transfer Destek Ofisi'nin(TTO) yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verildiği ifade edildi.

Açıklamada, Samsun Üniversitesi'nin bölgesel kalkınma ve inovasyon ekosistemini güçlendirmek amacıyla yürüttüğü çalışmaları TTO çatısı altında bütünleştirdiği belirtildi. TTO'nun; üniversitede üretilen bilimsel bilgi ve teknolojiyi sanayi kuruluşları, kamu kurumları ve girişimcilerle buluşturmayı hedefleyen stratejik bir ara yüz olarak görev yaptığı vurgulandı. Bu kapsamda, araştırma projelerinin uygun destek programlarıyla eşleştirilmesi, üniversite-sanayi iş birliği mekanizmalarının geliştirilmesi, yenilikçi iş fikirlerinin teşvik edilmesi ve girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması yönünde çalışmalar yürütüldüğü kaydedildi. Üniversitenin kampüs dışında faaliyet gösteren Çarşamba OSB Teknoloji Transfer Destek Ofisi ile şehrin doğu yakasındaki sanayicilere de bilgi ve danışmanlık ulaştırdığı aktarıldı. Ayrıca Samsun Üniversitesi TTO'nun, fikri ve sınai mülkiyet haklarının (patent, faydalı model, marka vb.) korunması ve ticarileştirilmesi süreçlerinde akademisyenlere, araştırmacılara ve öğrencilere profesyonel destek sunduğu; ortaya çıkan bilgi ve teknolojinin katma değere dönüşmesine katkı sağladığı ifade edildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Valiliğimizin koordinasyonunda, bölgedeki kamu kurumları, sanayi kuruluşları ve girişimcilerle geliştirilecek iş birlikleri sayesinde, Samsun'un yüksek teknoloji odaklı üretim kapasitesinin artırılması ve nitelikli istihdamın desteklenmesi hedeflenmektedir" dedi.

Toplantıda; Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Bilgin, TTO Müdürü Öğr. Gör. Müberra Genç, Gıda OSB Müdürü Serhat Semizoğlu, Bafra Karma OSB Müdürü İsmail Hakkı Koç, Bafra Sera OSB Müdürü Hamit Bozer, Havza OSB Müdür V. Vural Tokmak, Çarşamba OSB Müdürü Mehmet Dalgıç, Terme OSB Müdürü Murat Karaaslan, Vezirköprü Karma OSB Müdürü Orhan Ceylan ve Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB Müdürü Cihan Aksakal hazır bulundu. - SAMSUN

