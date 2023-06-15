Samsun'da Yılın İlk 5 Ayında 8 Bin 631 Konut Satıldı

TÜİK verilerine göre Samsun'da yılın ilk 5 ayında toplam 8 bin 631 konut satışı yapıldı. Mayıs ayında Türkiye genelinde konut satışları yüzde 7,7 azalarak 113 bin 276 oldu. Yabancılara konut satışında son 5 yıldır ilk 10 il arasında yer alan Samsun, bu yıl ilk 10'a giremedi.

SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da yılın ilk 5 ayında toplam 8 bin 631 konut satışı yapıldı.

TÜİK, mayıs ayı konut satış istatistiklerini paylaştı. Türkiye genelinde konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 azalarak 113 bin 276 oldu. TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü'ne bağlı iller Amasya, Samsun, Çorum ve Tokat'taki konut satış rakamlarını da paylaşan TÜİK, çevre illerden Ordu ve Sinop'un istatistiklerini de kamuoyunu bilgilendirdi.

Verilere göre Samsun'da mayıs ayında 2014 konut satışı gerçekleşirken, yılın ilk 5 ayında ise toplam 8 bin 631 konut satışı yapıldı. Amasya'da mayıs ayında 488, ilk 5 ayda 2005 konut, Çorum'da mayısta 676, ilk 5 ayda 2 bin 782 konut, Tokat'ta mayısta 513, ilk 5 ayda 1996 konut, Ordu'da mayısta 901 konut, ilk 5 ayda 3 bin 726 konut ve Sinop'ta ise mayısta 243, ilk 5 ayda ise 1166 konutun satışı gerçekleşti.

Ayrıca mayıs ayında Türkiye genelinde yabancılara 3 bin 167 konutun satışı gerçekleşirken, yılın ilk 5 ayında yabacılara satılan toplam konutun sayısı da 16 bin 650 oldu. Yabancılara konut satışında son 5 yıldır ilk 10 il arasında yer alan Samsun, bu yıl ilk 10'a giremedi. - SAMSUN