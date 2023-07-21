Samsun'da Ulaşıma Toplu Zam Kararı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında ulaşım tarifelerine zam kararı alındı. Şehir içi ulaşım yapan hat ve dolmuşların tam kişi ücreti 9,5 TL'den 13 TL'ye, öğrenci ücreti ise 7,5 TL'den 10 TL'ye yükseltildi. Ayrıca ticari taksi tarifelerine yüzde 40 oranında zam yapıldı.

Samsun'da Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısından ulaşıma 'toplu zam' kararı çıktı.

Artan maliyetler ve akaryakıt zamlarının ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) bir toplantı yaparak ulaşım tarifelerini yeniden güncelledi. Şoför esnafının zam talebi üzerine gerçekleştirilen toplantıda şehir içi ulaşım yapan hat ve dolmuşların tam kişi ücreti 9,5 TL'den 13 TL'ye, öğrenci ücreti ise 7,5 TL'den 10 TL'ye yükseltildi.

8,4 TL olan tam kişi otobüs tarifesi zammın ardından 11 TL'ye, 4,20 TL olan öğrenci tarifesi 7 TL'ye çıkartıldı. Hafif raylı sistem (tramvay) taşıma ücretleri 9 TL'den 12,11 TL'ye yükseltilirken, 1-12 durak arası ulaşım bedeli ise 8,39 TL olarak belirlendi.

Zamlı tarifenin hafta başından itibaren uygulanması beklenirken, ayrıca ticari taksi tarifelerine yüzde 40 oranında zam yapıldığı öğrenildi. - SAMSUN