Samsun'da Trafiğe Kayıtlı Taşıt Sayısı 470 Bin 787 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 470 bin 787 oldu.

TÜİK, 2024 Mayıs ayı motorlu kara taşıt istatistiklerini açıkladı. Buna göre Mayıs ayında Türkiye genelinde 232 bin 401 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 29 milyon 791 bin 66'ya yükseldi.

Samsun'da taşıt sayısı 3 bin 537 arttı

Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre 3 bin 537 artarak 470 bin 787 oldu. Samsun'da trafiğe kayıtlı araçların 228 bin 824'ünü otomobil, 12 bin 361'ini minibüs, bin 628'ini otobüs, 83 bin 559'unu kamyonet, 11 bin 756'sını kamyon, 69 bin 284'ünü motosiklet, 980'ini özel amaçlı, 62 bin 395'ini ise traktör oluşturdu.

Mayıs ayında Samsun'da 14 bin 20 aracın da devri yapıldı. - SAMSUN