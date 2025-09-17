Samsun'da Trafiğe Kayıtlı Motorlu Kara Taşıt Sayısı 522 Bini Geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Samsun'da 2025 yılı Ağustos ayı sonu itibarıyla toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 40 bin 628 adet (yüzde 8,4) artarak 522 bin 798'e ulaştı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü 2025 yılı Ağustos ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerinden "Samsun ili, trafiğe kayıtlı bulunan motorlu kara taşıtları" konusunda bir basın bülteni hazırladı. Buna göre Samsun'da motorlu kara taşıt sayısı bir yılda 40 bin 628 adet arttı. Türkiye genelinde ise toplam 32 milyon 828 bin 821 adet motorlu kara taşıtı mevcut.

Samsun'daki motorlu kara taşıtlarının tür dağılımı şöyle:

Otomobil yüzde 48 (250 bin 989 adet), kamyonet yüzde 16,9 (88 bin 471 adet), motosiklet yüzde 17,5 (91 bin 272 adet), traktör yüzde 12,4 (64 bin 577 adet), minibüs yüzde 2,4 (12 bin 465 adet), kamyon yüzde 2,3 (12 bin 195 adet), otobüs yüzde 0,3 (1 703 adet) ve özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,2 (1 126 adet).

Ağustos ayında Samsun'da toplam 15 bin 436 aracın devri gerçekleştirildi. Devri yapılan araçlar arasında otomobiller yüzde 62,9 ile ilk sırada yer alırken, kamyonet yüzde 15,7 ve motosiklet yüzde 11,1 ile onu takip etti.

Yıllık artış oranlarına bakıldığında, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında en yüksek artışlar motosiklette (yüzde 21,3), özel amaçlı taşıtlarda (yüzde 12,9) ve otomobillerde (yüzde 7,8) gerçekleşti. Ocak-ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 709 bin 237 adet otomobilin yüzde 45,4'ü benzin, yüzde 26,8'i hibrit veya elektrikli, yüzde 9,2'si dizel ve LPG yakıtlı olarak kayıtlara geçti. - SAMSUN