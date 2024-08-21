Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Temmuz Ayında 478 Bin 372 Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 478 bin 372 oldu. Samsun'da otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, motosiklet, özel amaçlı araç ve traktör gibi farklı araç türlerinden oluşan toplam araç sayısı açıklandı.

Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 478 bin 372 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Temmuz ayı motorlu kara taşıt istatistiklerini açıkladı. Temmuz ayında Türkiye genelinde 276 bin 615 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 30 milyon 261 bin 176 oldu.

Samsun'da da taşıt sayısı geçen aya göre 4 bin 443 arttı. Samsun'da trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 478 bin 372 oldu. Bunun 231 bin 541'i otomobil, 12 bin 371'i minibüs, bin 631'i otobüs, 84 bin 150'si kamyonet, 11 bin 767'si kamyon, 73 bin 187'si motosiklet, 989'u özel amaçlı araç, 62 bin 736'sı ise traktörden oluştu.

Samsun'da Temmuz ayında 15 bin 7 aracın da devri yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Motosiklet Ekonomi trafik samsun Ulaşım Trafik Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
2024 PTT personel alım yapacak mı? PTT personel alımı yapacak mı, tarihler açıklandı mı? GS maçı ne zaman? Young Boys- Galatasaray maçı şifresiz mi? Esra Erol ne zaman başlıyor? Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlıyor? Esra Erol'da hangi gün başlayacak, yeni sezon ne zaman? Manisa'da ne oldu? Sokak ortasında hamile eski eşini dövdü! Şahıs tutuklandı mı? ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI: Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman açıklanır? Ücretli öğretmenlik başvuruları bitti mi? 21- 22 Ağustos hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 21 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 21 Ağustos Aslan, terazi, koç, akrep, kova, balık burcu yorumu... DGS sonuçları neden açıklanmıyor? DGS bugün açıklanır mı? 16 Ağustos DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? TRT Spor yayın akışı 21 Ağustos! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! BİM AKTÜEL 23 AĞUSTOS BİM kataloğu indirimli ürünler! 23 Ağustos Cuma kataloğu yok mu, bu hafta satışa çıkmayacak mı? Özgür Özel'in ayağına ne oldu? CHP lideri Özgür Özel'in sağlık durumu nasıl? BEŞİKTAŞ- LUGANO MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? Beşiktaş- Lugano maçı saat kaçta? Roblox ne zaman açılacak? 21 Ağustos Çarşamba Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... GELİNİM MUTFAKTA 21 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? Resmi Gazete bugün (21 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 21 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 21 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 21 Ağustos Çarşamba bugün kim potaya gitti?
title