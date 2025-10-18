Samsun'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 526 Bin 152'ye Ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Samsun'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 2025 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla 526 bin 152 oldu.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü, 2025 yılı Eylül ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerinden "Samsun ili, trafiğe kayıtlı bulunan motorlu kara taşıtları" konusunda bir basın bülteni hazırladı. Buna göre Samsun'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 2025 yılı Eylül ayı sonunda 526 bin 152'ye yükseldi. Samsun'da motorlu kara taşıt sayısı bir yılda 40 bin 396 adet arttı.

Samsun'da 2025 yılı Eylül ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 3 bin 354 adet (yüzde 0,6), bir önceki yılın aynı ayına göre ise 40 bin 628 adet (yüzde 8,3) artarak 526 bin 152 adete ulaştı. Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 33 milyon 20 bin 263 olurken, Samsun bu araçların yüzde 1,6'sına sahip oldu.

Eylül 2025 sonu itibarıyla Samsun'daki 526 bin 152 aracın; yüzde 48,0'ını (252 bin 521) otomobiller, yüzde 2,4'ünü (12 bin 540) minibüsler, yüzde 0,3'ünü (1 708) otobüsler, yüzde 16,9'unu (88 bin 760) kamyonetler, yüzde 2,3'ünü (12 bin 216) kamyonlar, yüzde 17,6'sını (92 bin 566) motosikletler, yüzde 0,2'sini (1 141) özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 12,3'ünü (64 bin 700) traktörler oluşturdu.

Eylül ayında 16 bin 366 aracın devri yapıldı

Samsun'da Eylül ayında toplam 16 bin 366 aracın devri gerçekleşti. Devri yapılan taşıtlar içinde yüzde 62,1 ile otomobil ilk sırada yer alırken, otomobili yüzde 16,3 ile kamyonet ve yüzde 10,9 ile motosiklet takip etti.

En fazla artış motosikletlerde görüldü

Samsun'da 2025 yılı Eylül ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre trafiğe kayıtlı taşıtlar arasında en yüksek artış oranı motosikletlerde oldu. Motosiklet sayısı yüzde 20 artarken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 12,7, otomobillerde ise yüzde 7,9 artış gerçekleşti.

Türkiye genelinde 789 bin 627 otomobil trafiğe kaydedildi

Ocak-eylül döneminde Türkiye genelinde trafiğe kaydı yapılan 789 bin 627 otomobilin yüzde 45,7'si benzinli, yüzde 26,8'i hibrit, yüzde 17,2'si elektrikli, yüzde 9,2'si dizel ve yüzde 1,1'i LPG yakıtlı olarak kayıtlara geçti. - SAMSUN