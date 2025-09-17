Samsun'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 522 Bin 798 Oldu

Türkiye genelinde ağustos ayında 215 bin 130 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı temmuz ayına göre 3 bin 487 artarak 522 bin 798'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı taşıt verilerini açıkladı. Bu verilere göre Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı ağustos ayı sonu itibarıyla 522 bin 798 oldu.

Samsun'da kayıtlı araçların türlerine göre dağılımı ise şöyle:

250 bin 989 otomobil, 12 bin 465 minibüs, bin 703 otobüs, 88 bin 471 kamyonet, 12 bin 195 kamyon, 91 bin 272 motosiklet, bin 126 özel amaçlı araç ve 64 bin 577 traktör. - SAMSUN