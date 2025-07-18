Samsun'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 515 Bin 60'a Ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Haziran 2025 sonu itibarıyla Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 515 bin 60 oldu.

TÜİK, 2025 yılı Haziran ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 515 bin 60'a yükseldi. Haziran ayında toplam 13 bin 948 taşıtın devri, 2 bin 707 aracın da trafiğe tescili yapıldı.

Samsun'da trafiğe kayıtlı araçların türlerine göre dağılımı ise şöyle:

Otomobil 247 bin 580, minibüs 12 bin 442, otobüs bin 656, kamyonet 87 bin 712, kamyon 12 bin 82, motosiklet 88 bin 55, özel amaçlı araç bin 110, traktör 64 bin 423.

Haziran ayında Türkiye genelinde ise toplam 189 bin 237 taşıt trafiğe kaydedildi. Samsun, ülke genelindeki toplam taşıtlar içinde yüzde 1,6'lık paya sahip. - SAMSUN