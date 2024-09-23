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Samsun'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 482 Bin 170'e Ulaştı

Samsun'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 482 Bin 170'e Ulaştı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 482 bin 170 oldu. Temmuz ayına göre 3 bin 798 artış gösteren araçların çoğunluğunu otomobiller oluşturuyor.

Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 482 bin 170 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Ağustos ayı motorlu kara taşıt istatistiklerini açıkladı. Ağustos ayında Türkiye genelinde 211 bin 389 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 30 milyon 469 bin 319 oldu.

Samsun'da ise taşıt sayısı Temmuz ayına göre 3 bin 798 artarak, Ağustos ayında 482 bin 170'e yükseldi. Samsun'da bulunan 482 bin 170 aracın 232 bin 756'sını otomobil, 12 bin 400'ünü minibüs, bin 635'ini otobüs, 84 bin 499'unu kamyonet, 11 bin 780'ini kamyon, 75 bin 221'ini motosiklet, 997'sini özel amaçlı, 62 bin 882'sini traktör oluşturdu.

Samsun'da Ağustos ayında 14 bin 540 taşıtın da devri yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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