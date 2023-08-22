Samsun'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 437 Bin 891 Oldu

Samsun'da 2023 Temmuz ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 437 bin 891 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) 2023 Temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 27 milyon 754 bin 948'e çıktı.

Samsun'da araç sayısı 3 bin 359 arttı

Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı ise Temmuz ayı sonu itibarıyla 437 bin 891 oldu. Haziran ayında 434 bin 532 olan araç sayısı, Temmuz ayı itibarıyla 3 bin 359 artarak 437 bin 891'e yükseldi. Bu araçların 215 bin 881'ini otomobil, 12 bin 400'ünü minibüs, 1566'sını otobüs, 80 bin 643'ünü kamyonet, 11 bin 498'ini kamyon, 54 bin 203'ünü motosiklet, 901'ini özel amaçlı araç, 60 bin 799'unu da traktör oluşturdu.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğüne bağlı Tokat'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 211 bin 153, Çorum'da 192 bin 408, Amasya'da ise 137 bin 514 oldu. - SAMSUN