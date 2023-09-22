Samsun'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 3 Bin 544 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 3 bin 544 adet artarak 441 bin 435 oldu. Samsun'da araç sayısı ağustos ayı itibarıyla 441 bin 435'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 3 bin 544 adet artarak 441 bin 435 oldu.

TÜİK 2023 Ağustos ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 27 milyon 987 bin 472 oldu.

Samsun'da araç sayısı 3 bin 544 arttı

Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı ise ağustos ayı sonu itibarıyla 441 bin 435'e çıktı. Temmuz ayında ayında 437 bin 891 olan araç sayısı, ağustos ayı itibarıyla 3 bin 544 artarak 441 bin 435'e yükseldi. Bu araçların 217 bin 114'ünü otomobil, 12 bin 400'ünü minibüs, bin 586'sını otobüs, 80 bin 978'ini kamyonet, 11 bin 540'ını kamyon, 55 bin 941'ini motosiklet, 911'ini özel amaçlı araç, 60 bin 965'ini de traktör oluşturdu.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğüne bağlı Tokat'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 212 bin 561, Çorum'da 193 bin 430, Amasya'da ise 138 bin 526 oldu. - SAMSUN