Samsun'da Trafa Kaydı 511 Bin 657'ye Ulaştı

Samsun'da Trafa Kaydı 511 Bin 657'ye Ulaştı
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TÜİK verilerine göre, Samsun'da motorlu kara taşıtı sayısı Mayıs 2025 itibarıyla 511 bin 657'ye yükseldi. Mayıs ayında şehirde 2 bin 576 yeni araç trafiğe kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Samsun'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı Mayıs 2025 sonu itibarıyla 511 bin 657'ye ulaştı.

TÜİK'in Mayıs ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre, Türkiye genelinde bir ayda 210 bin 295 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu taşıtların yüzde 44,8'ini motosiklet, yüzde 41,4'ünü otomobil, yüzde 8,5'ini kamyonet, yüzde 2,6'sını traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Samsun'da ise mayıs ayında 2 bin 576 araç trafiğe kaydedildi. Toplamda ise kentteki motorlu kara taşıtı sayısı 511 bin 657 oldu. Samsun'daki araçların dağılımı şöyle:

246 bin 196 otomobil, 12 bin 436 minibüs, bin 656 otobüs, 87 bin 400 kamyonet, 12 bin 41 kamyon, 86 bin 550 motosiklet, bin 101 özel amaçlı ve 64 bin 237 traktör. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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