Samsun'da Toplum Yararına Programlar (TYP) Kapsamında 112 Kişi Geçici Süreli İşçi Olarak Alınacak

Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından yapılan açıklamaya göre, Samsun'da 2023 Ekim-2024 Haziran ayları arasında en fazla 9 ay süreyle çalıştırılmak üzere 112 kişilik geçici süreli işçi alımı yapılacak. Başvurular 13-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Samsun'da Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde 112 kişi geçici süreli işçi olarak alınacak.

Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ( İşkur ) tarafından işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek, bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak ve kamu hizmetlerini desteklemek amacıyla 2023 Ekim-2024 Haziran ayları arasında en fazla 9 ay çalıştırılmak üzere 112 kişilik geçici süreli işçi alımı yapılacak.

İl müdürlüğünden yapılan açıklamada geçici olarak istihdam edilecek 112 kişinin 84'ünün Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ve 28'inin Samsun İl Kültür Turizm Müdürlüğüne bağlı kurumlarda çalışacağı belirtildi. Yapılan açıklamada başvuracak kişilerin 18 yaşını tamamlamış olması ve programa başvuru tarihi itibariyle işsiz olması (SGK'lı, BAĞKUR'lu, emekli olmaması) gerekiyor. Adres Kayıt Sistemi'ne (AKS) göre aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnız birinin programdan faydalanabileceği, 27 Eylül 2017 tarihinden sonra TYP'den toplamda 9 ay yararlanan kişilerin başvuru yapamayacağı, hane geliri asgari ücretin 1,5 katı olan 17 bin 103 lirayı aşan kişilerin ise programdan yararlanamayacağı ifade edildi.

Başvuru şartlarını sağlayan kişiler İŞKUR İl Müdürlüğü, İŞKUR hizmet merkezleri, ALO 170 ve internet adresinden; 13-17 Eylül tarihleri arasında Samsun İl Kültür Turizm Müdürlüğü için; 15-19 Eylül tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü için başvurularını gerçekleştirebilecekler. - SAMSUN