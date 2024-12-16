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Samsun'da Tek Döviz Bürosu Önünde Uzun Kuyruk Oluştu

Samsun'da Tek Döviz Bürosu Önünde Uzun Kuyruk Oluştu
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Samsun'un tek aktif döviz bürosu önünde, kapanan diğer döviz bürosunun ardından vatandaşlar döviz alışverişi yapmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Gerginliklerin yaşandığı sırada, döviz bürosu görevlisi yoğunluğun sebebinin tek kalmaktan kaynaklandığını belirtti.

Samsun'da döviz bürosu tek kalınca önünde uzun kuyruk oluştu.

Uzun yıllardır Samsun'da döviz bürosu olarak faaliyet gösteren 2 adet işletme vardı. Bu işletmelerden birinin kapanmasıyla birlikte vatandaşların ihtiyacına karşılık verecek tek döviz bürosu önünde kuyruk oluşmaya başladı. Kalabalık nedeniyle insanlar sırayla döviz alışverişinde bulunurken, sırada beklemenin oluşturduğu stres nedeniyle de zaman zaman kuyruktakiler arasında gerginlik yaşandı.

"Yoğunluk, Samsun'daki tek döviz bürosu olduğumuzdan kaynaklanıyor"

İlkadım ilçesinin en işlek caddelerinden Mecidiye Caddesi'nde bulunan döviz bürosunun önündeki kalabalık, çevredeki vatandaşların da dikkatini çekiyor. Vatandaşlar dövizde bir hareketlilik nedeniyle mi kuyruk olduğu düşüncesine kapılırken, konuya açıklık getiren döviz bürosu görevlisi Ramazan Özyurt, "Bu yoğunluğun sebebi, Samsun'daki tek döviz bürosu olarak kalmamızdan kaynaklanıyor. Onun haricinde genelde döviz alanlar çoğunlukta bulunuyor. Acil ihtiyacı olanlar ancak döviz bozdurmaya geliyor. Şu anda daha çok döviz alım yönünde talep var. Şu anda doların satış fiyatı 34,95 TL, euroda da 36,70 TL bandında seyrediyor" dedi.

Serbest piyasada Amerikan doları 34,5 TL'den alınırken, 34,95 TL'den satılıyor. Euro 36,30 TL'den alınırken 36,70 TL'den satılıyor. Ayrıca emtiada ise 24 ayar gram altın 3 bin 40 TL'den, çeyrek altın 4 bin 950 TL'den ve ata lira da 20,5 bin TL'den satışa sunuluyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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