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Samsun'da Taşıt Sayısı 489 Bin 516'ya Yükseldi

Samsun'da Taşıt Sayısı 489 Bin 516'ya Yükseldi
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Samsun'daki trafikteki taşıt sayısı ekim ayında 3 bin 830 artarak 489 bin 516'ya ulaştı. Türkiye genelinde ise toplam trafik kaydı yapılan taşıt sayısı 30 milyon 883 bin 668 oldu.

Samsun'daki taşıt sayısı bir önceki aya göre 3 bin 830 adet artarak 489 bin 516'ya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı motorlu kara taşıt istatistiklerini açıkladı. Verilere göre ülkede ekim ayında 209 bin 401 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 30 milyon 883 bin 668 oldu.

Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 3 bin 830 adet artarak 489 bin 516'ya çıktı. 489 bin 516 taşıttan 235 bin 480'i otomobil, 12 bin 414'ü minibüs, bin 645'i otobüs, 85 bin 18'i kamyonet, 11 bin 833'ü kamyon, 78 bin 852'si motosiklet, bin 27'si özel amaçlı araç, 63 bin 247'si ise traktörden oluştu.

Kentte ekim ayında 15 bin 960 taşıtın da devri yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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