Samsun'da simide zam
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SAMSUN (İHA) – Samsun'da 60 gram simidin fiyatı, 1 TL zamlanarak 4 TL'ye yükseldi.
SAMSUN (İHA) – Samsun'da 60 gram simidin fiyatı, 1 TL zamlanarak 4 TL'ye yükseldi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) ile Samsun Fırıncılar Odası tarafından simide zam yapıldı. Artış öncesi 60 gramı 3 TL'den satılan susamlı Samsun simidinin yeni fiyatı 4 lira oldu.
Yeni fiyatlardan satış başladı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi