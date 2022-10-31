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Samsun'da simide zam

Ekonomi Haberleri

Samsun'da simide zam

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 60 gram simidin fiyatı, 1 TL zamlanarak 4 TL'ye yükseldi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 60 gram simidin fiyatı, 1 TL zamlanarak 4 TL'ye yükseldi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) ile Samsun Fırıncılar Odası tarafından simide zam yapıldı. Artış öncesi 60 gramı 3 TL'den satılan susamlı Samsun simidinin yeni fiyatı 4 lira oldu.

Yeni fiyatlardan satış başladı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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