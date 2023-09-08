Samsun'da Sahte Yumuşatıcı ve Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

Samsun'da jandarma ekipleri 7860 adet dolu ve boş makaron ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlkadım İlçesi Ulugazi Mahallesi'nde bulunan birbiriyle bağlantılı 2 işyerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 7260 dal doldurulmuş makaron, 600 dal boş bandrolsüz olmak üzere toplam 7860 makaron ve 5 adet elektronik sigara ele geçirdi. Olayla ilgili Y.M. ve O.M. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN