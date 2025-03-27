Samsun'da Ramazan Bayramı Öncesi Gıda Denetimleri Artırıldı

Samsun Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesinde gıda tüketiminin artması nedeniyle denetimlerini yoğunlaştırdı.

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlileri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde denetimlerini arttırdı. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 21 Mart 2025 tarihli yazısı gereği özellikle çikolata, tatlı, şeker ve şekerli mamullerin satış ve toplu tüketim yerlerinde kontroller gerçekleştirildi.

İlçe genelinde yapılan denetimlerde, ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza şartları ve etiket bilgileri incelendi. - SAMSUN