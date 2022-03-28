Samsun'da pide fiyatları belli oldu: Sade pide 6, yumurtalı pide 7,5 TL - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da pide fiyatları belli oldu: Sade pide 6, yumurtalı pide 7,5 TL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Samsun'da pide fiyatları belli oldu: Sade pide 6, yumurtalı pide 7,5 TL

Samsun'da 350 gram sade pide fiyatı 4 TL'den 6 TL'ye, yumurtalı pide fiyatı ise 5 TL'den 7,5 TL'ye çıkarıldı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da 350 gram sade pide fiyatı 4 TL'den 6 TL'ye, yumurtalı pide fiyatı ise 5 TL'den 7,5 TL'ye çıkarıldı.

Yaklaşan Ramazan ayı öncesi pide fiyatları güncellendi. Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, "350 gram sade pide 6 TL, yumurtalı pide ise 7 lira 50 kuruş oldu. Genel anlamda bakıldığında 1 senelik mevcut girdilerimizi fiyatlara yansıtmadık. Fırıncılar olarak yine fedakarlık yaparak vatandaşımız için özverili olmaya çalıştık" dedi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türk Lirası, Ramazan, Samsun, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title