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Samsun'da Palamut Satışları Son Döneminde

Samsun'da Palamut Satışları Son Döneminde
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Samsunlu balıkçılar, palamudun son günlerine yaklaşıldığını ve yakın zamanda hamsinin çıkmaya başlamasıyla palamutun denizlerden çekileceğini belirtti. Balıkçılar, vatandaşları dolaplarına palamut almaya teşvik ediyor.

SAMSUN (İHA) – Samsunlu balıkçılar, 1,5 kilosu 125 TL'den satılan palamudun son günlerini geçirdiğini söyledi.

1 Eylül'den itibaren bol ve ucuz palamut satan balıkçılar, üzücü haberi verdi. Balıkçılar iyi yağlanan palamudun son demleri olduğunu belirterek, yeterince stok yapmayan vatandaşların 10 gün içerisinde dolaplarına palamut almaları gerektiğini ifade etti. Hamsinin çıkmaya başlamasıyla palamudun denizlerden çekileceğini belirten balıkçılar, yerli hamsinin de kendini göstermeye başladığını sözlerine ekledi.

Ucuz palamut için son günler olduğuna dikkat çeken balık satıcısı Onurcan Köse, "Satışlarımız güzel gidiyor. 3 aydır aralıksız palamut satıyoruz. Yerli hamsi de yavaş yavaş gelmeye başladı. Hamsi, palamut, mezgit, barbun ve istavrit iyi satılıyor. Palamut 1 ay daha bol çıkar gibi görünüyor. İlerleyen zamanda da palamut yemek isteyen vatandaşlar şimdiden alıp, dolaplarında saklayabilirler. Palamuttaki bu bolluğu ve ucuzluğu ilerleyen günlerde bulamayabilirler. Bundan sonraki 10 gün, palamutları dolaba koymak için iyi bir fırsat" dedi.

Balıkçı tezgahlarında palamut tane 125 TL, istavrit kilo 80 TL, hamsi kilo 150 TL, çinekop kilo 350 TL, mezgit kilo 200 TL, barbun kilo 180 TL, kefal kilo 80 TL ve 5 kiloluk kalkanlar ise 800 TL'den satışa sunuluyor.

Vatandaşlar da balıklara ilgi gösterirken, hamsinin fiyatının düşmesi için denizlerin daha da soğumasını gerektiğini ifade ettiler. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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