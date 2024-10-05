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Samsun'da Palamut Fiyatları Yeniden Düştü

Samsun'da Palamut Fiyatları Yeniden Düştü
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Samsun'da geçen hafta 150 TL'den satılan kiloluk palamutlar, tekrar 80 TL'ye düştü. Balıkçılar, palamutun bol miktarda alınıp stoklanacağını belirtiyor.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da geçen hafta tanesi 150 TL'den satılan kiloluk palamudun tanesi tekrar 80 TL'ye düştü.

1 Eylül'den itibaren hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldüren palamut, tekrar Türkiye'ye döndü. Geçen hafta tanesi 150 TL'den satılan palamutlar yeniden 80 TL'ye satışa sunuluyor. Balıkçılar, Rusya'ya doğru göç eden balıkların tekrar Türkiye karasularına dönüş yaptığını belirtirken, iyice yağlanan palamudun bolca alınıp, dolaplara stoklanacak duruma geldiğini ifade ettiler.

Onurcan Köse, "Geçen hafta rotayı değiştiren palamut Türkiye karasularından uzaklaşmıştı. Bu hafta tekrar sularımızda palamutlar görüldü. Palamudu tane 80 TL, 4 tane alana ise 300 TL'den satıyoruz. Tekrardan bol miktarda palamut çıkıyor. Vatandaşlar da palamuda rağbet gösteriyor. En çok palamut satılıyor. Yavaş yavaş hamsi de kendini gösteriyor. O da iyi satılıyor. Fiyatlar da iyi gidiyor. Palamut 1 kilodan fazla geliyor. İyi yağlandığı için tam dolaba koyulmalık kıvama geldi. Vatandaşların bu palamutları alıp, dolaplarına koymaları lazım" dedi.

Fiyatlardan ve balıkların boyutundan memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar da en çok palamut almayı tercih ettiklerini söylediler.

Balıkçı tezgahlarında ayrıca mezgit ile barbun kilo 50 TL, istavrit kilo 80 TL, levrek kilo 270 TL, çinakop kilo 200 ve hamsi de kilosu 150 TL'den satışa sunuluyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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