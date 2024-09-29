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Samsun'da Palamut Fiyatları Artıyor

Samsun'da Palamut Fiyatları Artıyor
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Samsun'da av yasağının kalkmasıyla birlikte palamut avında başlangıçta bolluk yaşanmasına rağmen, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle palamut avı zorlaştı ve fiyatlar tanesi 50 TL'den 100 TL'ye kadar yükseldi.

SAMSUN'DA AVLANAN PALAMUT AZALDI, FİYAT ARTTI

Samsun'da 1 Eylül'de biten av yasağıyla birlikte denize açılan balıkçılar, sezonun ilk haftalarında palamutta bolluk yaşadı. Tanesi 50 TL'ye kadar düşen palamudun, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle avlanması zorlaştı. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Bu sene balıkçılarımızın ağlarına küçük balıktan ziyade palamut takıldı. Tezgahlarda tanesi 50-80 TL arasında satılan palamudun havaların değişkenliğiyle yakalanmadığından, fiyatlar arttı" diye konuştu.

NE KADAR ÇOK YAKALANIRSA O KADAR FİYAT DÜŞER

Sağlam, "Tabii geçtiğimiz günlerde 1 Eylül ile 15 Eylül arasında yoğun bir palamut çıktığı için arz talep olayı yaşanıyor. Ne kadar fazla çıkarsa o kadar ucuzlar. Bir bakıyorsunuz havalar biraz daha sıcak gidiyor. Dediğim gibi ne kadar çok yakalanırsa o kadar fiyat düşer. Şu anki hava şartlarından palamut avı ilk günlerdeki gibi bol değil. O nedenle de fiyatlar tanesi 100 TL'ye kadar ulaştı" dedi.

Berkay YILDIZ/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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