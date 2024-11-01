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Samsun'da Palamut Bolluğu: Bu Sezon Balıkçılar Şaşkın

Samsun'da Palamut Bolluğu: Bu Sezon Balıkçılar Şaşkın
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Haberler
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Karadeniz'de bu sezon palamut bolluğu yaşanıyor. Balık satıcıları, uzun yıllar sonra böyle bir sezonun yaşandığını ve palamutların büyük boyutlarda olduğunu belirtiyor. Palamut fiyatları 80 ile 120 TL arasında değişiyor.

Samsun'daki balık tezgahlarında palamut bolluğu devam ederken, balık satıcıları bu kadar palamut bolluğu olan bir sezon yaşamadıklarını söylediler.

Bu sezon Karadeniz'de palamut bereketi yaşanıyor. Balıkçılar tarafından avlanan palamutlar tezgahlarda yerini almaya devam ediyor. Hem iriliği hem de bolluğu ile balıkçıları memnun eden palamut ballığı tanesi 80 ile 120 TL arasında satılıyor. Şu ana kadar palamut sezonun bitmesi gerektiğini, bu duruma kendilerinin de şaşırdığını ifade eden balıkçılar, "Böyle bir sezon yaşamadık" dediler.

Balık satıcısı Halit Bayrak, "Bu sene palamut bolluğu var. Bu zamana kadar bitmesi lazımdı. Bitmedi ve hala devam ediyor. Bu gidişle sezonu kapatacak gibi görünüyor. Bu kadar uzun süre olduğunu ve bu kadar bol olduğunu hiç görmemiştik. Boyutları bayağı büyük. Bir tanesi 1,5 kilo geliyor. Böyle devam ederse insanlar yaza kadar palamut yer" diye konuştu.

1,5 kiloluk palamut 100 lira

Balık satıcısı Onurcan Köse, "2 aydır bol miktarda palamut satıyoruz. Bir buçuk kilo palamudun tanesi 100 liradan satılıyor. Vatandaşta yiyor. Bir tane palamut aldığın zaman 2 kişilik aile rahatlıkla doyuyor. Normalde 7 sene önce bol miktarda bir palamut vardı. Bu senede oldu. Bu sezon böyle bir bolluk var" diye konuştu.

Vatandaşlar ise bu sene palamudun bolluğundan ve boyutundan memnun oldukları, palamuda doyduklarını söylediler.

Diğer balık fiyatları ise şu şekilde:

Kefal 80 TL, istavrit 70 TL,, barbun 70 TL, mezgit 50 TL, hamsi 150 TL, çupra 300 TL. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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