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Samsun'da "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü"

Samsun'da
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Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir dernek arasında "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir dernek arasında "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Samsun Valiliği himayesinde Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir derneğin Samsun şubesi arasında 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamındaki alanlarda mesleki eğitim ve istihdam süreçlerini hayata geçirmek, okulun alanının eğitsel, sosyal ve ekonomik gereksinimlerinin giderilmesi yolu ile güçlendirilmesi; işletmelerin ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünün okul-sanayi iş birliği modeli ile sektörün istenilen yeterliklerine sahip sorumlu, milli/manevi değerlere sahip, nitelikli eleman gücünü yeni teknik ve yöntemlere dayalı olarak yetiştirmek amacıyla "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar ve MÜSİAD Samsun Şube Başkanı Hasan Tahsin Şengül'ün katılımıyla imzalanan protokol kapsamında; Şehit İlhan Hamlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin atölye ve laboratuvarlarının yeni teknolojilere dayalı olarak donatılması/desteklenmesi, ilgili sektör kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde okulun başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerine burs verilmesi, derneğin yürüttüğü AB ve/veya yurt içi projelerden faydalandırılması konusunda öğrencilere öncelik verilmesi, mezunların dernek üyesi firmalarda istihdam edilmesinin desteklenmesi, öğrencilere ve öğretmenlere dernek üyesi firmalarda, işletmelerde mesleki eğitim ve staj imkanlarının sağlanması, Ahilik kültürünün deneğe bağlı işletmelerde usta ve usta öğreticilerin beceri eğitimi alan öğrencilere anlatılması ve model olunması konularında ortak çalışmalar yapılacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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