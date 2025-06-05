Samsun'da Kurban Bayramı Alışverişi Yoğunluğu

Samsun'da Kurban Bayramı Alışverişi Yoğunluğu
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Kurban Bayramı öncesinde Samsun'un çarşı ve pazarlarında yoğunluk gözlemlendi. Vatandaşlar alışverişe çıkarak esnafın yüzünü güldürdü. Özellikle çocuk bayramlıkları büyük ilgi gördü.

Kurban Bayramı öncesi Samsun'un en işlek çarşı ve pazarlarında yoğunluk dikkat çekti. Bayram alışverişine çıkan vatandaşlar, esnafın yüzünü güldürdü.

Kurban Bayramı Arefesi'nde Samsun'da çarşı-pazarda hareketlilik arttı. Özellikle Mecidiye Çarşısı ile Subaşı bölgesi, kıyafet, ayakkabı, şekerleme, kuruyemiş ve hediyelik eşya almak isteyen vatandaşlarla dolup taştı.

Bayramın vazgeçilmezi olan çocuk bayramlıkları da en çok rağbet gören ürünler arasında yer aldı. Aileler, çocuklarıyla birlikte mağaza mağaza dolaşarak ihtiyaçlarını tamamlamaya çalıştı.

Bayram bereketinin çarşı-pazara yansıdığını belirten esnaf, hareketlilikten memnun olduklarını söyledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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