Samsun'da köylüler güneş ve rüzgar panellerine karşı çıkıyor

Samsun'un Havza ilçesine bağlı Hacıdede, Şeyhkoyun ve Ağdırhasan köylüleri, ortak kullandıkları mera arazisine güneş ve rüzgar panelleri kurulmasına karşı çıkıyor. Köylüler, hayvancılık için önemli olan mera alanının şirket tarafından kayalık arazi olarak gösterildiğini iddia ediyor.

BERKAY VAROL

Samsun'un Havza ilçesine bağlı Hacıdede, Şeyhkoyun ve Ağdırhasan köylüleri, köylerin ortak kullandığı bin 720 dönüm mera arazisinin 700 dönümüne güneş ve rüzgar panelleri kurulmasına karşı çıkıyor. Geçimlerini hayvancılık ve tarımdan sağlayan köylüler, bölgede hayvancılık için önemli olan mera alanının şirket tarafından kayalık arazi olarak gösterildiğini ileri sürüyor. Hacıdede Mahallesi Muhtarı Rıza Kurt, "Bu alanın kayalık gösterilmesine karşı büyüklerimiz olarak gelip dolanmalarını, görmelerini isterim. Haksızsak haksızsın desinler. Haklı davamızı da sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi. Enerjiye karşı olmadıklarını söyleyen muhtar Kurt, "Enerji kullanılmayan kayalık alanlara yapılsın. Bu meramızı şirket, kayalık, orta sınıf gösterip bir türlü el koymak istemektedir. Bu yüzden bizim isyanımız, feryadımız budur" diye konuştu.

Havza'nın Hacıdede, Şeyhkoyun ve Ağdırhasan köylerinin kullandığı bin 720 dönümlük mera alanının 700 dönümüne bir şirket tarafından güneş ve rüzgar panelleri konulmak isteniyor.

Geçtiğimiz yıl çevresel etki değerlendirme (ÇED) toplantısına katılan köylüler, projeye teki gösterirken, bölgenin başlıca geçim kaynağı olan hayvancılığın zarar göreceğini dile getiriyor. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Hacıdede Mahallesi Muhtarı Rıza Kurt, "Bin 720 dönüm meramızın 700 dönüm alanına yapılması planlanan güneş panelleri, rüzgar enerjileri bu bölgeye yapılmak isteniyor. Bu bölgede hayvanlarımızın sürekli barındıkları bir alan olup geçim kaynağımız buralardandır" dedi.

"BU MERAMIZI ŞİRKET, KAYALIK, ORTA SINIF GÖSTERİP EL KOYMAK İSTİYOR"

Meranın bölgedeki birçok köy tarafından kullanıldığını ifade eden Kurt, "Biz enerjiye karşı olan insanlar değiliz, ama enerji kullanılmayan kayalık alanlara yapılsın. Bu meramızı şirket, kayalık, orta sınıf gösterip bir türlü el koymak istemektedir. Bu yüzden bizim isyanımız, feryadımız budur. Vatandaş olarak geçen yıl bu projelere karşı çıktık. Gerekli dilekçelerimizi gönderdik. Dilekçelerimizin hepsi burada mevcuttur" diyerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere birçok kuruma yazılan dilekçeleri gösterdi.

"HAKLI DAVAMIZI SONUNA KADAR SÜRECEĞİZ"

Bölgedeki yurttaşların geçim kaynağının hayvancılık ve tarım olduğunu belirten Kurt, "Burası bütün hayvancılığın göz bebeği olup hemen 100 metre yanımda Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan hayvan sulama göletimiz bulunuyor. Zaman zaman buraya gelen seyyar arıcıların da bulunduğu, Ordu'dan gelen Cemal Dayımız, 4 yıl oldu yazları burada geçiyor; Hacıdede ve Şeyhkoyun köylerinin içme suyu hatlarının buradan geçtiği görünmekte olup bu yüzden bu alanın kayalık gösterilmesine karşı büyüklerimiz olarak gelip dolanmalarını, görmelerini isterim. Haksızsak haksızsın desinler. Haklı davamızı da sonuna kadar sürdüreceğiz" diyerek meraları için mücadele edeceklerini vurguladı.

KÖYLERİN İÇME SUYU SARNICI VAR

Kurt, daha sonra hayvanların içme sularının karşılandığı çeşmeyi ve otladıkları mera alanını gösterdi. Kurt, projenin bu alanda olduğunu, hayvancılığı olumsuz etkileyeceğini söyledi. Kurt, "İçme suyumuz, köyümüze gelen suyumuzun sarnıcı" diyerek bölgedeki köylerin içme suyu deposunu gösterdi.