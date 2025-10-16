Haberler

Samsun'da Konut Satışlarında Yüzde 15 Artış

Samsun'da Konut Satışlarında Yüzde 15 Artış
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK verilerine göre, Samsun'da 2025 Eylül ayında 3 bin 14 konut satışı yapılırken, geçen yıl aynı ayda bu rakam 2 bin 623'tü. Toplam satışlarda yüzde 15 artış gözlemlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Samsun'da 2025 yılının Eylül ayında 3 bin 14 konut satışı gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında 2 bin 623 konutun satıldığı kentte, konut satışlarında yüzde 15 artış yaşandı.

TÜİK, Eylül 2025 konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Samsun'da eylül ayında 3 bin 14 konut satışı yapıldı. Geçen yılın aynı ayında ise 2 bin 623 konut satılmıştı.

Samsun'da satılan konutların 398'i ipotekli, 2 bin 616'sı ise diğer satış kategorisinde yer aldı. Satış türlerine göre değerlendirildiğinde Samsun'da ilk el konut satışları bin 255 adet olarak gerçekleşirken, ikinci el konut satışları bin 759 adet oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre Samsun'da ipotekli satışlar 293'ten 398'e yükselerek yaklaşık yüzde 36'lık artış, toplam satışlarda ise yüzde 15'lik artış kaydedildi. Konut satışlarında ikinci el konutlara olan talep bu ay da devam ediyor.

Öte yandan, Türkiye genelinde eylül ayında toplam 150 bin 657 konut satışı gerçekleşti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu

5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu! Rekor teklifler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavru kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Okan Buruk ve Nihan Akkuş yeniden bir arada

Okan Buruk sonunda aşkını ilan etti! El ele görüntülendiler
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Yavru kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Sedat Peker'in videolarında adı geçen Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı

Sedat Peker'in videolarında adı geçen isim gözaltında
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! İşçilere domuz saldırdı

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Bir anda işçilere saldırdı
8 buçuk aylık hamile Jasmıne Tookes karnı burnunda podyuma çıktı

Defilede şaşırtan an! 8,5 aylık hamile modelden cesur gösteri
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'ya gelin oluyor

Ünlü oyuncu Çakıcı'ya gelin oluyor
İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi

İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi
Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek

Mourinho'dan Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.