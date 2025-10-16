Samsun'da Konut Satışlarında Yüzde 15 Artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Samsun'da 2025 yılının Eylül ayında 3 bin 14 konut satışı gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında 2 bin 623 konutun satıldığı kentte, konut satışlarında yüzde 15 artış yaşandı.

TÜİK, Eylül 2025 konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Samsun'da eylül ayında 3 bin 14 konut satışı yapıldı. Geçen yılın aynı ayında ise 2 bin 623 konut satılmıştı.

Samsun'da satılan konutların 398'i ipotekli, 2 bin 616'sı ise diğer satış kategorisinde yer aldı. Satış türlerine göre değerlendirildiğinde Samsun'da ilk el konut satışları bin 255 adet olarak gerçekleşirken, ikinci el konut satışları bin 759 adet oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre Samsun'da ipotekli satışlar 293'ten 398'e yükselerek yaklaşık yüzde 36'lık artış, toplam satışlarda ise yüzde 15'lik artış kaydedildi. Konut satışlarında ikinci el konutlara olan talep bu ay da devam ediyor.

Öte yandan, Türkiye genelinde eylül ayında toplam 150 bin 657 konut satışı gerçekleşti. - SAMSUN