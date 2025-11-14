Haberler

Samsun'da Konut Satışları Yüzde 6,6 Artarak 3.194'e Ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2025 yılı Ekim ayında Samsun'da konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 artarak 3.194 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde konut satışları ise yüzde 0,5 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü'nün açıkladığı 2025 yılı Ekim ayı konut satış verilerine göre, Samsun'da konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 artarak 3 bin 194'e yükseldi.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü 2025 Yılı Ekim Ayı Konut Satış İstatistiklerinden "Samsun İli, Konut Satış İstatistikleri" konusunda bir basın bülteni hazırladı. Samsun'da 2025 yılı Ekim ayında konut satış oranları bir yılda yüzde 6,6 artarak 3 bin 194 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 oranında azalarak 164 bin 306 oldu. 3 bin 194 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 1,9'u Samsun'da gerçekleşmiş olup en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 15. sırada yer aldı.

Samsun'da ipotekli konut satış sayısı bir yılda yüzde 2,8 artarak 435 olarak gerçekleşti. Türkiye'de ipotekli konut satışları içerisinde Samsun'un payı yüzde 1,8 ile 14. sırada yer aldı. Türkiye'de toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,3 olarak gerçekleşti.

Samsun'da diğer konut satış sayısı bir yılda yüzde 7,2 artarak 2 bin 759 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı yüzde 85,7. Samsun'da diğer konut satış türlerinde Türkiye'deki konut satışlarından yüzde 2,0'lik pay alarak 15. sırada yer aldı.

Samsun'da 3 bin 194 konut satışının, bin 364'ü ilk satış, bin 830'u ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde 164 bin 306 konut satışının 54 bin 866'sı (yüzde 33,4) ilk satış, 109 bin 440'ı ise (yüzde 66,6) ikinci el satış olarak gerçekleşti. Samsun'da ise 3 bin 194 konut satışının bin 364'ü (yüzde 42,7) ilk satış, bin 830'u ise (yüzde 57,3) ikinci el satış olarak kayıtlara geçti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Cemil Tugay umreye gitti, CHP yönetimi sonradan öğrendi!

Cemil Tugay umreye gitti, CHP yönetimi sonradan öğrendi!
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Samsung bellek çiplerine yüzde 60 zam yaptı, telefon ve bilgisayar fiyatları uçacak

Telefon alacaklar dikkat! Dev firmanın kararı fiyatları uçuracak
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum

Bedeninde 2 erkek DNA'sı bulunan Rojin'in babasından olay sözler
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
Süper Lig ekibi seçime gidiyor

Süper Lig ekibi seçime gidiyor
Amasyalı şehidin annesinin feryadı yürek dağladı

Şehidin annesinin feryadı yürek dağladı! Herkes bu videoyu paylaşıyor
Bülent Ersoy'dan aşk İddialarına son nokta: Hayatımda kimse yok

'Yeni sevgili' iddialarına Bülent Ersoy'dan canlı yayında net yanıt
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.