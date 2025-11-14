Samsun'da Konut Satışları Yüzde 6,6 Artarak 3.194'e Ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü'nün açıkladığı 2025 yılı Ekim ayı konut satış verilerine göre, Samsun'da konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 artarak 3 bin 194'e yükseldi.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü 2025 Yılı Ekim Ayı Konut Satış İstatistiklerinden "Samsun İli, Konut Satış İstatistikleri" konusunda bir basın bülteni hazırladı. Samsun'da 2025 yılı Ekim ayında konut satış oranları bir yılda yüzde 6,6 artarak 3 bin 194 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 oranında azalarak 164 bin 306 oldu. 3 bin 194 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 1,9'u Samsun'da gerçekleşmiş olup en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 15. sırada yer aldı.

Samsun'da ipotekli konut satış sayısı bir yılda yüzde 2,8 artarak 435 olarak gerçekleşti. Türkiye'de ipotekli konut satışları içerisinde Samsun'un payı yüzde 1,8 ile 14. sırada yer aldı. Türkiye'de toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,3 olarak gerçekleşti.

Samsun'da diğer konut satış sayısı bir yılda yüzde 7,2 artarak 2 bin 759 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı yüzde 85,7. Samsun'da diğer konut satış türlerinde Türkiye'deki konut satışlarından yüzde 2,0'lik pay alarak 15. sırada yer aldı.

Samsun'da 3 bin 194 konut satışının, bin 364'ü ilk satış, bin 830'u ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde 164 bin 306 konut satışının 54 bin 866'sı (yüzde 33,4) ilk satış, 109 bin 440'ı ise (yüzde 66,6) ikinci el satış olarak gerçekleşti. Samsun'da ise 3 bin 194 konut satışının bin 364'ü (yüzde 42,7) ilk satış, bin 830'u ise (yüzde 57,3) ikinci el satış olarak kayıtlara geçti. - SAMSUN