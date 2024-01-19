Samsun'da Konut Satışları Yüzde 12,25 Azaldı

Samsun'da 2022 yılında 25 bin 349 konut satılırken, 2023 yılında ise bu sayı yüzde 12,25 azalarak 22 bin 244'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Aralık ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 2023 Aralık ayında 138 bin 577 konut satıldı. Türkiye genelinde 2023 yılında 1 milyon 225 bin 926 konut satışı gerçekleşti.

Samsun'da 2023 Aralık ayında 2 bin 603, 2023 yılında ise 22 bin 244 konut satıldı.

Samsun'da 2013'te 18 bin 538, 2014'te 18 bin 141, 2015'te 19 bin 233, 2016'da 22 bin 225, 2017'de 24 bin 176, 2018'de 25 bin 196, 2019'da 24 bin 562, 2020'de 25 bin 956, 2021'de 25 bin 268, 2022'de 25 bin 349, 2023'te 22 bin 244 konut satıldı. 2023 yılında bir önceki yıla göre konut satışı yüzde 12,25 azaldı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğüne bağlı Tokat'ta 2023 yılı Aralık ayında 957, Çorum'da 829, Amasya'da da 462 konut satıldı. - SAMSUN