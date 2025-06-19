Samsun'da Konut Satışları Artış Gösterdi

Samsun'da Konut Satışları Artış Gösterdi
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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Samsun'da 2023 yılının ilk 5 ayında konut satışları 11 bin 653'e ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde 8 bin 564 konut satılmıştı. Mayıs ayında ise 2 bin 397 konut satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da bu yılın ilk 5 ayında toplam 11 bin 653 konut satıldı. Geçen yıl aynı dönemdeki 8 bin 564 konut satışıyla kıyaslandığında kentte satışlar 3 bin 89 adet artış gösterdi.

TÜİK, 2025 Mayıs ayına ilişkin konut satış verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan rakamlara göre Türkiye genelinde mayıs ayında 130 bin 25 konut satışı gerçekleşti. Samsun ise bu satışlardan 2 bin 397 adetle önemli bir pay aldı.

İlk el ve ikinci el satışlarda ciddi hareketlilik

Samsun'da bu yılın ilk 5 ayındaki toplam konut satışı 11 bin 653'e ulaşırken, geçen yıl aynı dönemde 8 bin 564 konut satılmıştı. Mayıs ayında ise kentteki satışlar, geçen yılın aynı ayına göre artış göstererek bin 914'ten 2 bin 397'ye çıktı.

Samsun'daki mayıs ayı verilerine göre konut satışlarının 326'sı ipotekli, 2 bin 71'i ise diğer satış kategorisinde gerçekleşti. Bu satışların 966'sı ilk elden, bin 431'i ise ikinci el konut satışı olarak kayıtlara geçti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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