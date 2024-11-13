Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Konut Satışları 2024'te Artış Gösterdi

Samsun'da Konut Satışları 2024'te Artış Gösterdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Samsun'da 2024 yılının ilk 10 ayında konut satışı 20 bin 577 adede ulaşarak geçen yıla göre 2 bin 602 adet arttı.

SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da 2024 yılının ilk 10 ayında konut satışı, geçen yılın aynı dönemine göre 2 bin 602 adet artarak 20 bin 577 oldu.

TÜİK, konut satış rakamlarını kamuoyu ile paylaştı. Verilere göre Türkiye genelinde Ekim ayında toplam 165 bin 138 konut satıldı. Bu satışların 2 bin 996 adeti ise Samsun'da gerçekleşti. Samsun'da geçen yılın Ekim ayında satılan konut sayısı ise bin 656'da kalmıştı.

Öte yandan 2024 yılının ilk 10 ayında (Ocak-Ekim dönemi) Samsun'da satılan toplam konut sayısı 20 bin 577 adet oldu. 2023 yılının ilk 10 ayında ise satılan toplam konut sayısı 17 bin 577'de kalmıştı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Donald Trump, Elon Musk'ı bakan yaptı

Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi

 Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi

Narin davası sürerken amca Salim Güran başka bir suçtan ceza yedi

 İki ünlü markanın balları sahte çıktı

İki ünlü markanın balları sahte çıktı
Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç '100 bin TL aldı' iddiası

İşte Erbil ve Ortaç'a ödenen para
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dünya İyilik Günü mesajları ve sözleri! 13 Kasım Dünya İyilik Günü önemi nedir? Jake Paul kimdir? Jake Paul kaç yaşında, nereli? Jake Paul'un hayatı ve kariyeri... Ajet uçak bileti kampanyası ne zaman, hangi tarihlerde? Ajet kampanya şartları nedir, nasıl kullanılır? Memur zam oranı tahminleri! 2025 Ocak en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu? KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI | 13 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağışı hangi tarihte ne zaman başlayacak? Elon Musk bakan mı oldu? ABD Elon Musk ne bakanı oldu? Kaşif Kozinoğlu kimdir? Kaşif Kozinoğlu nasıl öldü, öldürüldü mü? Avatar Atakan kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Avatar Atakan kaç yaşında, nereli? Avatar Atakan biyografisi! Marco Rubio kimdir? Marco Rubio kaç yaşında, nereli? MHP ''vakit tamamdır'' olayı nedir? MHP ne paylaştı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.