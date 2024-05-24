Samsun'da Kırsal Kalkınma Projelerine 61 Milyon TL Hibe Ödemesi

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında Samsun'daki 82 projeye toplamda 61 milyon 116 bin TL hibe ödemesi gerçekleştirilecek.

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının sonuçları Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklandı. Samsun'da kırsal kalkınma yatırımlarında hibe 5,5 kat arttı. Bakanlık tarafından Samsun'da uygun görülen toplam 82 adet proje sahibi yatırımcı, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandı.

"82 yatırımcı 61 milyon TL hibe alacak"

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Müdürlüğümüz tarafından yürütülen yatırımlar kapsamında, İl Proje Değerlendirme Komisyonumuz tarafından kabul edilerek bakanlığımıza gönderilen projelerin neredeyse tamamı bakanlığımızca yatırıma alınmıştır. Tebliğ kapsamında, 15. etap ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımları için proje başvuruları yapıldı. Bu başvurulardan İl Proje Değerlendirme Komisyonunca uygun olarak değerlendirilen projeler tarım ve orman bakanlığına sunuldu. Bakanlıkça yapılan değerlendirme neticesinde ekonomik yatırımlarından 11 adet, tarımsal sanayi projenin ayrıca kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından 71 adet tarımsal altyapı projenin destekleme kapsamına alındı. Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan tarımsal sanayiye yönelik 11 adet ekonomik yatırım projelerinin toplam proje tutarı 121 milyon 313 bin TL ve talep edilen hibe miktarı ise 55 milyon 458 bin TL'dir. Kırsal ekonomik altyapı yatırına yönelik 71 adet projelerinin toplam proje tutarı 21 milyon 275 bin TL ve talep edilen hibe miktarı ise 10 milyon 637 bin TL'dir. Proje toplam tutarı 142,5 milyon TL olan 82 adet kırsal kalkınma projesi için toplam 66 milyon 116 bin hibe ödemesi gerçekleştirilecektir" dedi.

Asil ve yedek listelerin 29 Mayıs'a kadar müdürlük ve internet sitesinde yayınlanacağını, ayrıyeten bir tebliğ yapılmayacağını da hatırlatan Sağlam, "Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan hak sahiplerinin askı ilan süresini (29 Mayıs 2024) takip eden 30 gün içerisinde 30 Mayıs-28 Haziran tarihleri arasında (bu tarihler dahil) hibe sözleşmesi imzalamak için il müdürlüğümüze müracaatta bulunmaları gerekmektedir. Süresi içerisinde müracaatta bulunmayan hak sahipleri bu haklarını kaybedecekler ve yedek listeden hak sahibi sözleşmeye çağrılacaktır. Destekler kapsamında ilimizde kabul edilen ve bakanlığımızca yatırıma alınan 82 adet proje için öncelikle bakanlığımıza teşekkür ediyor ve yapılacak olan yatırımların ülkemiz, bölgemiz, yöremiz ve ilimiz tarımına, tarımsal sanayimize, yatırımcılarımıza ve üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim" diye konuştu. - SAMSUN