Samsun'da kira ve gayrimenkul fiyatlarında afaki artış

SAMSUN (İHA) - Samsun Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral, Samsun'da kira ve gayrimenkul fiyatlarının son 8 ayda oldukça yükseldiğini ifade etti.

Türkiye'de ve dünyada artan kira fiyatları Samsun'da da etkisini gösterdi. Müteahhitler temel inşaat malzemelerine gelen zamları bahane gösterirken, ev sahipleri de kiralara TEFE-TÜFE oranında değil de enflasyon oranının oldukça üstünde zam yapmak istiyor. Durum böyle olunca Samsun'da ortalama bir dairenin fiyatı 400 bin TL'den 800 bin TL'ye, ortalama bin TL olan kira fiyatı da 3 bin TL'ye kadar çıktı.

"İmalat azaldığı için fiyatlar da yükselmeye devam ediyor"

Samsun'da ev fiyatlarının oldukça arttığına dikkat çeken Başkan Mevlüt Oral, "Gayrimenkul fiyatları Türkiye'de kanayan bir yara. Pandemiden dolayı piyasada bir dengesizlik oldu ama bunun tek sorumlusu salgın da değil. Ekonomik açıdan da tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bir takım sıkıntılar var. Gayrimenkul kira ya da satın almadaki fiyat artışı akaryakıt, demir, beton fiyatları ile yakından alakalı. İnşaat maliyetleri son 7-8 ayda oldukça arttı. Samsun'da 3 ay önce 400 bin TL olan daire bugün 800 bin TL oldu. 800 bin TL'lik bir daire ise 2 milyon TL'yi geçti. Yeni binalar yapılmıyor. Müteahhitler, 'Kat karşılığında yer aldığımda bunu nasıl satacağım' diyor. Müteahhitler ayrıca kat karşılığı bina yapımından zarar etmekten korkuyorlar. İmalat azaldığı için fiyatlar da yükselmeye devam ediyor" dedi.

"800 TL'ye kiraya oturandan 2500 TL kira istemeyin"

Ev sahiplerinin kira ücretlerine gereğinden çok zam yapmak istemesine de değinen Mevlüt Oral, "3-5 sene içerisinde en düşük kira ücretinin 5 bin TL olacağını öngörüyorum. Çünkü bugün 1+1 dairenin kirası 3 bin TL'ye yaklaşmışsa, aynı dairenin satın alma fiyatı 500 bin TL olursa 3+1 dairelerde fiyatlar nasıl olur. Bahsettiğim 1+1 dairelerin boyutu 45 m2 civarında. Yine de karamsar değiliz. Hükümetin acil karar alması gerekiyor. Fiyatlar bu şekilde devam ederse evlerine tek maaş giren kişiler ev sahibi olma hayali kuramayacak. Bundan 8 ay önceki gibi demirin tonu tek rakama inerse inşaat sektöründe bir hareketlilik olacağına, bunun da fiyatlara olumlu yansıyacağını umuyorum" diye konuştu.

"Geçen yıl bin TL'ye kiralanan daireden bu sene 3 bin TL kira istiyorlar"

Kira fiyatlarının da oldukça arttığını belirten Oral, şunları söyledi:

"Bazı emlakçılara sesleniyorum. Dükkanlarına 'Ben bu daireyi bu fiyata satarım' diyerek rakam yazmasınlar. Meslektaşlarımız bunu yapmasınlar. Geçen yıl ortalama bir dairenin kira fiyatı bin TL idi. Aynı daire için bugün 3 bin TL kira isteniyor. Bazı ev sahiplerinin acımasız hareketler yaptığını görüyoruz. Bugün TEFE-TÜFE'ye göre yapılan zamlar bellidir. Yüzde 25 zammı kabul edin. Vatandaş bugün 800 TL'ye kirada oturuyorsa bu eve 2 bin 500 TL kira istemeyin. Mülk sahipleri eğer ki kendi isteği olmadan bir kiracıyı evinden çıkartıyorsa hukuki olarak evini 3 sene boyunca kiraya veremez. Mülk sahiplerinin bu konuda bilinçli olsunlar." - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi