Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Kenevir Hasadı Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Havza ve Vezirköprü ilçelerinde üretim izni ile yetiştirilen kenevirde hasat zamanı başladı. Kenevir, Samsun ve ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlıyor.

Samsun'un Havza ve Vezirköprü ilçelerinde üretim izni ile yetiştirilen kenevirde hasat başladı.

'Kenevirin son kalesi' olarak adlandırılan Samsun'da hasat zamanı başladı. Samsun için önemli bir katma değer olan kenevir, sözleşmeli tarım modeli ve sanayide değerlendirilmesi ile birlikte ip, kedi kumu gibi ürünlerde kullanılıyor. Üreticiler için iyi bir münavebe bitkisi olan kenevir, Samsun ve ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlıyor.

2013 yılında 7 dekara kadar azalan kenevir üretiminin artışı sonraki yıllarda artış gösterdi. 2022 yılında başlayan yatırımlarla birlikte yine Samsun için öncelikli ürünler arasında olan kenevir, 2024 yılı için 1 Ocak tarihinde başlayan üretim izni müracaatı ile Havza ve Vezirköprü ilçelerinde 253 üretici ile bin 650,6 dekar alanda tohum, 3 bin 228,9 dekar alanda lif olmak üzere toplam 4 bin 879,515 dekar alanda kenevir üretimi yapılıyor.

"Yeşil altın üretimi ilimizde artarak devam edecek"

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Mamul değil hammadde olan kenevirin sanayisi ile birlikte kıtığı (lif alındıktan sonra kalan çubuk) lifi ve tohumu ile yeşil altın olarak ilimizde tarımı artarak devam etmektedir. Ürünün sadece CBD ve THC olarak değerlendirilmesi kenevire haksızlık olacaktır. Kadim zamandan beri tarımı bilinen ürün Samsun için önemli bir katma değerdir. Sözleşmeli tarım modeli ve sanayide değerlendirilmesi ile birlikte kenevir üreticilerimiz için adı geçen ilçe ve alanlarda iyi bir münavebe bitkisi olarak ilimize ve ülkemize yüksek katma değer sağlayacaktır" diye konuştu.

Sağlam, 1 Eylül 2024 tarihi ile başlayan ÇKS -TBS müracaatları ile üreticilerin 2025 yılı ürün güncellemelerini tamamlayıp 1 Nisan 2025 yılında ise kenevir dosyalarını ilçe müdürlüklerine açtırmaları gerektiğini belirterek, "Üretim izinlerinin Kaymakamlık makamınca verileceğini unutmadan sözleşmeli tarım yapacak üreticilerimizin Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce örneği yayınlanan "Sözleşme" formatına uygun biçimde hazırlanan sözleşmelerin bir nüshasının İlçe Müdürlüklerimize bırakılması önem arz etmektedir. Bakanlığımız yeni destekleme modelinde sözleşmeli tarımın önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Üreticilerimizin ürünü bol kazancı bereketli olsun" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Vezirköprü Ekonomi Kenevir samsun Güncel Havza Tarım

Narin'in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz

Ön otopsiden tüyler ürperten yeni detaylar! Kaval kemiği çuvalın içinden çıkmış

 Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu

Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu

 Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?

Günler sonra ortaya çıktı! Hakimden Narin'in amcasına olay soru
Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket

Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte Özel'in önündeki son anket
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Müge Anlı'ya neden dava açıldı? Müge Anlı neden suçlandı? Müge Anlı, Narin hakkında ne dedi? Narin Güran'ı kim öldürdü, olayı nedir? İzmir su kesintisi sorgulama! 9 Eylül İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İZSU su kesintisi nereden öğrenilir? İETT kış tarifesi ne zaman başlayacak 2024? Otobüs, metro, vapur ve Marmaray seferleri saat kaçta başlayacak? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 11 Eylül Çarşamba bugün Bim'e hangi aktüel ürünler gelecek? ARDA GÜLER NEDEN YOK? Arda Güler Türkiye- İzlanda maçında neden yok? Arda Güler Türkiye- İzlanda maçında neden oynamıyor? İzmir'in kurtuluşunun 102. kutlama etkinlikleri! 9 Eylül'de İzmir'de kimin konseri var? Barış Alper neden yok? Türkiye- İzlanda maçında Barış Alper neden oynamıyor? Türkiye- İzlanda maçı hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye- İzlanda maçı şifresiz mi? Kara Harp Okulu Bölük Komutanı neden istifa etti? İzmir'in kurtuluşu ne zaman oldu? 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kaçıncı yılı? İzmir'in kurtuluş hikayesi nedir?
title