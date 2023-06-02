Samsun'da kamu kurumlarına enerji eğitimi verildi

Samsun'da kamu kurumu temsilcilerine, 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Eğitimi' verildi. Vali Zülkif Dağlı, israfın önüne geçilmesi için evde yapılan tasarrufların kurumlarda da yapılması gerektiğini söyledi.

Samsun'da kamu kurumu temsilcilerine, "Kamu Kurum ve Kuruluşları Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Eğitimi" verildi.

DSİ Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki eğitimde konuşan Vali Zülkif Dağlı, israfın önüne geçilmesi için evde yapılan tasarrufların kurumlarda da yapılması gerektiğini söyledi.

Elektriğin yanı sıra suyun da verimli kullanılması gerektiğini aktaran Dağlı, "Bunu hayatımızın her safhasına yaymamız lazım. Evlerimizde nasıl tasarruf ediyorsak çalıştığımız kurumlarda da çevremizde de aynı tasarrufu sağlamakta yükümlüyüz. Bu bizim boynumuzun borcudur. Evdeki kendi hakkımız ama işte kamuyu ilgilendiren bir haktır. Bu beyanda enerji prosedürleri uygulamak ve bunlar konusunda farkındalık yapmak hepimizin görevidir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından "Kamu Kurum ve Kuruluşları Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Eğitimi" alan kurum temsilcisi 70 kişiye eğitim sertifikaları verildi.