Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Samsun'da kamu kurumlarına enerji eğitimi verildi

Samsun'da kamu kurumlarına enerji eğitimi verildi

Ekonomi Haberleri

Samsun'da kamu kurumu temsilcilerine, 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Eğitimi' verildi. Vali Zülkif Dağlı, israfın önüne geçilmesi için evde yapılan tasarrufların kurumlarda da yapılması gerektiğini söyledi.

Samsun'da kamu kurumu temsilcilerine, "Kamu Kurum ve Kuruluşları Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Eğitimi" verildi.

DSİ Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki eğitimde konuşan Vali Zülkif Dağlı, israfın önüne geçilmesi için evde yapılan tasarrufların kurumlarda da yapılması gerektiğini söyledi.

Elektriğin yanı sıra suyun da verimli kullanılması gerektiğini aktaran Dağlı, "Bunu hayatımızın her safhasına yaymamız lazım. Evlerimizde nasıl tasarruf ediyorsak çalıştığımız kurumlarda da çevremizde de aynı tasarrufu sağlamakta yükümlüyüz. Bu bizim boynumuzun borcudur. Evdeki kendi hakkımız ama işte kamuyu ilgilendiren bir haktır. Bu beyanda enerji prosedürleri uygulamak ve bunlar konusunda farkındalık yapmak hepimizin görevidir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından "Kamu Kurum ve Kuruluşları Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Eğitimi" alan kurum temsilcisi 70 kişiye eğitim sertifikaları verildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Ekonomi

Samsun Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title