Samsun'da İşsizlik Oranı 2024'te Yüzde 7,2'ye Düştü

SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilene göre Samsun'da 2023 yılında yüzde 9,4 olan işsizlik oranı 2024'te 2,2 azalarak yüzde 7,2'ye düştü.

TÜİK işgücü istatistiklerini paylaştı. Hane halkı işgücü araştırması sonuçlarına göre ülke genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre 151 bin kişi azalarak 3 milyon 113 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,7 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1 iken kadınlarda yüzde 11,8 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre 988 bin kişi artarak 32 milyon 620 bin kişi, istihdam oranı ise 1,2 puan artarak yüzde 49,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

Samsun'da yüzde 2,2 azaldı

Samsun'da 2023'te 9,4 olan işsizlik oranı, 2024'te 2,2 azalarak 7,22ye düştü. İstihdam oranı 2023'te yüzde 50,2 olan Samsun'da bu oran 2024'te yüzde 48,7'ye geriledi. İşgücüne katılım oranında ise Samsun'da 2023'te yüzde 55,4 olan işgücüne katılım oranı 2024'te yüzde 52,5'e düştü.

Öte yandan ülke genelinde genç nüfustaki işsizlik oranı yüzde 16,3 olurken, istihdamın yüzde 57,9'u hizmet sektöründe yer aldı. İşsizlik oranı en düşük iller yüzde 4 ile Burdur ve Kastamonu iken, işsizlik oranı en yüksek il yüzde 18,3 ile Hakkari oldu. En yüksek istihdam oranı yüzde 60,6 ile Ardahan'da gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 35,3 ile Hakkari'de oldu. - SAMSUN