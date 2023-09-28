Samsun'da IPARD III Projesi Tanıtıldı

Samsun'da kırsal kalkınma projesi olan "IPARD III" tanıtıldı. 2024 yılında uygulanacak olan IPARD III projesinde 42 ilde tarım, hayvancılık, tarımsal sanayi, yenilenebilir enerji, kırsal alanlarda yapılacak gıda ve katma değerli ürünler ile otel, restoran, dinlence alanı gibi kırsal turizm tesisleri başta olmak üzere birçok alanda mevcut ve yeni kurulacak olan işletmelere 555 milyon euronun üzerinde destek verilecek.

Kırsal kalkınma alanında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çeşitli destekleme modelleri uygulanıyor. Bu çalışmalardan bir tanesi olan IPARD Programı'nda kırsal alanda yatırım gösteren kişilere, kurumlara finans desteği sağlanıyor. Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanı ile uygulanan IPARD programında AB katkısı yüzde 75, Türkiye Cumhuriyeti katkısı ise yüzde 25 olarak düzenlendi. Bu çerçevede Samsun'da Tarım Reformu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğü'nün ev sahipliğinde "IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı.

"IPARD III'ün 555 milyon euroluk bir bütçesi var"

Tanıtım toplantısında konuşma yapan TKDK Samsun Koordinatörü Yusuf Özbey, "Belirsizliklerin hakim olduğu bir çağda farklı para kazanma yolları varken, üretime, istihdama sermaye aktarmak ve bu alanlarda yatırım yapmak her babayiğidin harcı değildir. Bu projeler için ayrılmış fonun tamamı bu yatırımcılar sayesinde hayat bulduğundan dolayı en büyük takdiri ve teşekkür bunlar hak ediyor. Önümüzdeki yılbaşında başlanacak olan IPARD III programı aşağı yukarı IPARD I ve IPARD II programlarına benzer bir programdır. 555 milyon euroluk bir bütçesi var. Hazine katkısı ile beraber daha da arttırmaya gitme söz konusudur" dedi.

"Atla, öküzle, çapa makineleriyle yapılan tarım, modern tarıma geçti"

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise, "2006'da ekonomik yatırımlar başladığında hep şunu derdik; 'Tarımsal ürün sanayileşmezse değeri yok.' Bu ekonomik yatırımlar, işleme, paketleme ve depolama tesislerine yüzde 50 hibeyle başladı. Daha sonra TKDK bünyesinde farklı kalemlerle yüzde 60-70'e varan yatırıma geçti. 2007'de makine ekipman destekleri kısmı çıktı. Bağ bahçede daha önce atla, öküzle, çapa makineleriyle yapılan tarım, modern tarıma geçti. Güneydoğu'da bağcılığın, bahçeciliğin çok olduğu yerlerde hayvanlarla veya insan gücüyle yapılan işlerde makine ekipmanlar yerine modern tarıma geçiş sağlandı" diye konuştu.

Samsun yatırım tutarında ilk 15'de

Alınan bilgiye göre Samsun, proje sayısında 42 il içerisinde ilk 3'de, yatırım tutarında ise ilk 15'de yer alıyor. TKDK Samsun İl Koordinatörlüğü, bugüne kadar yatırım değeri 1,6 milyar TL olan toplam bin 512 adet proje ile sözleşme imzaladı, bu projelere toplam 763 milyon TL hibe tahsis etti. 2023 Eylül ayı itibariyle bu projelerin bin 466 adedi fiziki olarak tamamlandı. Diğer projelerin inşa ve ekipman alımları sürüyor. Bunlarla birlikte Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması (LEADER Yaklaşımı) kapsamında Alaçam-Yakakent, Ondokuzmayıs, Salıpazarı, Asarcık, Ayvacık, Kavak, Havza ve Ladik ilçelerinde kurulmuş olan 8 adet Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneğine proje ve faaliyet paketleri için 26 milyon TL hibe tahsisi sağlandı. - SAMSUN