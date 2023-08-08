Samsun'da İhracata Uygun Sebze Üretimi Projesi Kapsamında 240 Bin Adet Fide Dağıtıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde, "Kızılırmak Deltası'nda İyi Tarım Uygulamaları (İTU) ile İhracata Uygun Sebze Üretimi Projesi" çerçevesinde üreticilere 240 bin adet kışlık sebze fidesi dağıtıldı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün çalışmalarını yürüttüğü ve Bafra Sebze Üreticileri Birliği çatısı altında 2022'de 48 üretici ile uygulanmaya başlanan "Kızılırmak Deltası'nda İTU ile İhracata Uygun Sebze Üretimi Projesi" 2023 yılında da devam ediyor. Proje çerçevesinde bugün Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yerleşkesinde 19 üreticiye 240 bin adet kışlık sebze fidesi teslim edildi.

Sebze fidesi teslim töreninde konuşan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "2022 ve 2023 yılında iyi tarım uygulamaları(İTU) ile ilgi olarak bakanlığımıza sunduğumuz üç projeden biri kabul edilmiş, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Kızılırmak Deltası'nda İTU ile İhracata Uygun Sebze Üretimi Projesi uygulamaya konulmuştur. 2022 yılında proje ile 55 çiftçiye 275 dekar alanda ekilmek üzere yüzde 75 bakanlık destekli olmak üzere toplamda 687 bin 500 adet beyaz lahana, karnabahar ve brokoli fidesi dağıtımı yapıldı. 2023 yılında ise proje ile 19 çiftçiye 95 dekar alanda ekilmek üzere yüzde 75 bakanlık destekli olarak 240 bin adet beyaz lahana, karnabahar ve brokoli fidesi dağıtımı yapılacaktır. İyi tarım uygulamaları yapılarak yetiştiricilik yapılacak alanlardan yaklaşık 825 ton İTU sertifikalı sebze üretimi beklenmektedir. İyi tarım uygulamaları sertifika maliyetleri de yine yaklaşık olarak yüzde 75 oranında bakanlığımız tarafından desteklenecektir. Proje süreci boyunca üreticilerin, iyi tarım uygulamaları konusunda gerekli eğitimleri verilerek, üretilen ürünlerin İTU sertifikalı olarak pazarlanması ve İTU belgeli olarak hal kayıt sistemine kaydedilmeleri için farkındalık çalışmaları yapılacaktır. 2022 yılında özellikle AB ülkelerinden gelen kışlık sebze talebini karşılamak amacıyla iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilerin GLOBALGAP sertifikası alması için gerekli alt yapı hazırlanmış ve ihracatın önü açılmış olacaktır" dedi.

Fide dağıtım törenine Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner de katıldı. - SAMSUN