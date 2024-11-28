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Samsun'da İhracat Artarken İthalat Azaldı

Samsun'da İhracat Artarken İthalat Azaldı
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TÜİK verilerine göre, Samsun'da 2024 yılının ilk 10 ayında ihracat 1 milyar 397 milyon dolara ulaşırken, ithalat ise 925,2 milyon dolara düştü. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracat 75,9 milyon dolar artarken, ithalat 66 milyon dolar azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da bu yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracat arttı, ithalat azaldı.

TÜİK, Ekim ayı dış ticaret istatistiklerini paylaştı. Türkiye'de Ekim ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 3,1 arttı, ithalat ise değişmedi. Bu verilere göre Samsun'dan 2024'ün yılın Ekim ayında 144,8 milyon dolarlık ihracat yapıldı. 2024'ün ilk 10 ayında ise faaliyet illerine göre toplam 1 milyar 397 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Geçen yılın Ekim ayında ihracat rakamı 118,5 milyon dolar olurken, 2023'ün ilk 10 ayındaki ihracat toplamı ise 1 miyar 321 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

İthalat rakamları

İthalat rakamlarına bakıldığında ise Samsun'dan bu yılın Ekim ayında 76,3 milyon dolarlık ithalat yapıldı. 2024 yılının ilk 10 ayında ithalat rakamı toplam 925,2 milyon dolar oldu. 2023 ekim ayında ithalat rakamı 89,2 milyon dolar, 2023 yılı ilk 10 ayında ise 991,2 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Verilere göre Samsun'da geçen yılın ilk 10 ayı ile bu yılın ilk 10 ayı karşılaştırıldığında ihracatın arttığı, ithalatın ise düştüğü gözlemlendi. Aynı dönemde ihracat 75,9 milyon dolar arttı, ithalat ise 66 milyon dolar azaldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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