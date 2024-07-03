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Samsun'da Hasat Sezonu Başladı

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Samsun genelinde arpa, buğday ve kanola hasadı devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kuraklığa rağmen ürün rekoltesinde önemli artış olduğunu açıkladı.

SAMSUN (İHA) – Samsun genelinde arpa, buğday ve kanola hasadı devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kuraklığa rağmen ürün rekoltesinde önemli artış olduğunu açıkladı.

İl genelinde arpa, buğday ve kanola hasadına başlandı. Hasatta dane kaybının önlenmesi için Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, biçerdöver ve hasat denetimleri yapıyor. Teknik ekiplerle birlikte, Havza'daki denetimlere katılan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, 2024 yılı buğday hasadına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ürün rekoltesinde önemli artış

Tüm üreticilere 'bol kazançlar' dileyen İbrahim Sağlam, "Bafra ve 19 Mayıs ilçelerimizde başlayan buğday hasadında, il genelinde yapılan biçerdöverle buğday hasadı kontrollerinde, buğday verimi 370 kg/dekar alan, hasat edilen ürün oranı yüzde 60, dane kaybı yüzde 0,5-1 kg/da, biçim fiyatı 250-350 TL arası, buğday fiyatı 7,5-8 TL/Kg olarak tespit edilmiştir. Hububatların topraktan çıkışına denk gelen tarihlerde ilimizde yağışların beklenenden az olmasına bağlı olarak ekinler boy atamamıştır. Ancak mayıs yağmurları ile birlikte zarar eşiğinden dönülerek, ürün kalitesinde olumlu gelişmeler yaşanmış olup, ürün rekoltesinde önemli artış gözlenmiştir. Bu da bizim ve üreticilerimizin yüzünü güldürmüştür" dedi.

Biçerdöver kullanıcılarına önemli uyarılarda bulunan Sağlam, "Biçerdöver operatörlerimizi önemsiyoruz. Bol ve bereketli hasat sezonu geçirmemizde katkıları büyük. Biçerdöverleri kullanırken hızlı gitmemelerini, anızları istenilen düzeyde biçmelerini, dane kaybının en az seviyede olmasını hassasiyetle vurguluyorum. Operatörlerimizin araçlarında mutlaka yangın tüpü bulundurmalarını, sigara içilmemesini tekrar tekrar hatırlatıyorum. Bu vesileyle çiftçilerimizin ürününün bol, kazançlarının bereketli olmasını dilerim" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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