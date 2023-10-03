Samsun'da Hamsi Fiyatları Yükseldi

SAMSUN (İHA) – Samsun'da kilosu 40 TL'den satılan hamsi, havaların bozmasıyla birlikte 70 TL'ye yükseldi.

Bu sezon palamudun olmadığı Karadeniz'de balıkçının umudu hamsi oldu. Hava şartlarına ve teknelerin denize açılma durumuna göre fiyatı değişen hamsi, düne göre 30 TL zamlandı. Yakın zamanda 40 TL'den satılan hamsi havaların bozmasıyla birlikte 70 TL'ye yükseldi. Balıkçılar; hamsi alırken vatandaşın fiyata bakmadığını, güzel balığa her zaman rağbet gösterildiğinin altını çizdiler.

"Dün 40 TL'ye satılan hamsi bugün 70 TL'ye satılıyor"

Olumsuz hava şartları nedeniyle hamsinin fiyatının 30 TL arttığına dikkat çeken balık satıcısı Onurcan Köse, "Havalar kötü gitse de balık çeşidinde bolluk yaşanıyor. Hamsi, barbun, mezgit, istavrit gibi mevsim balıkları bolca mevcut. Havaların kötü gitmesine rağmen piyasaya göre fiyatlar da oldukça uygun. Barbun-mezgit kilo 80 TL, istavrit kilo 100 TL, hamsi de kilo 70 TL'den satılıyor. Sezon başından bu zamana kadar barbun pek çıkmıyordu. Birkaç gündür barbun da oldukça bol geliyor. Hamsi de hava durumuna göre değişiyor. Yakın zamanda fiyatı 40 TL'ye kadar düşmüştü ama şimdi tekrar 70 TL'ye yükseldi. Dün 40 TL olan hamsi bugün yeniden 70 TL'ye yükseldi. Hamsi 40 TL olsa da 70 TL olsa da bolca satılıyor. Hamsi yeter ki güzel olsun, vatandaş fiyatına bakmadan güzel balığa rağbet gösteriyor" dedi.

Vatandaşlar da Samsun'daki balık fiyatların piyasa şartlarına göre uygun olduğunu belirtirken en çok hamsi ve mezgide ilgi gösterdiklerini söylediler. - SAMSUN