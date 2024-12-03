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Samsun'da Hamsi Fiyatları Düşüyor, Talep Artıyor

Samsun'da Hamsi Fiyatları Düşüyor, Talep Artıyor
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Samsun'da balık tezgahlarında hamsinin fiyatı 80 TL'ye düştü. Soğuyan havalarla birlikte hamsi bollaşırken, vatandaşlar hamsinin iriliğinden memnun. Balıkçıların açıklamalarına göre, palamut sezonu sona erdi ve hamsi, en çok tercih edilen balık haline geldi.

Samsun'da balık tezgahlarında fiyatı 80 TL'ye düşen hamsi kapış kapış satılıyor.

Palamut, tahtını hamsiye bıraktı. Havaların soğumasıyla bollaşan hamsi, balık tezgahlarının en çok tercih edilen ürünü arasında yer aldı. Fiyatı 80 ile 100 TL arasında değişen hamsiyi özlediklerini söyleyen vatandaşlar, balığın iriliğinden memnun olduklarını söyledi.

Balık satıcısı Onurcan Köse, "3 ay boyunca palamut sattık. Palamudun sezonu bitti. Artık hamsi zamanı. Hamsi gün geçtikçe irileşiyor. Fiyatı 100 TL'ye düştü. Hamsiler ızgaralık. Tam da vatandaşın aradığı nitelikte. En çok şu an hamsi tercih ediliyor" dedi.

Vatandaşlar ise 1 kilo hamsinin 4 kişilik bir aileyi doyurduğunu, fiyatının ve boyutunun uygun olduğunu ifade ettiler.

Tezgahlarda diğer balık fiyatları ise şöyle:

Mezgit 50 TL, istavrit 80 TL, palamut 150 TL, somon 200 TL, levrek ve çupra 300 TL. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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