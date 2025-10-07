Haberler

Samsun'da Hamsi Fiyatları Düştü, Talep Arttı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da hamsinin kilosu 300 TL'den 150 TL'ye düşerken, balığa olan talep arttı. Bu yıl Karadeniz’de hamsi bolluğu yaşanıyor; balıkçılar, hamsinin fiyatının ilerleyen dönemlerde 100 TL'ye kadar düşebileceğini ifade etti.

Samsun'da yakın zamana kadar kilosu 300 TL'den satılan hamsinin fiyatının 150 TL'ye düşmesiyle balığa olan talep arttı.

Karadeniz'de bu sene hamsi bolluğu yaşanıyor. Geçen seneden hamsiye özlem duyan vatandaşlar kilosu 150 TL'ye düşen hamsiye yoğun ilgi gösterirken, balıkçılar ise hamsinin en fazla 100 TL'ye kadar düşebileceğinin altını çiziyor.

"Bu sene palamuda 'elveda', hamsiye 'merhaba' dedik"

Bu av sezonunun hamsi sezonu olduğunu ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, "Hamsi, yakın zamana kadar az çıkıyordu ve kilosu 300 TL'den satılıyordu. Havaların düzelmesiyle fiyat yarıya düştü. 150 liradan satılan hamsiye rağbet var. Geçen sene hamsi yoktu, bu sene ise vatandaşlar bol bol hamsi tüketiyor. Mezgit 150, istavrit 100, somon 150, çipura 300, levrek 500 TL'den satılıyor. En çok hamsi satıyoruz. Hamsiyi mezgit ve istavrit takip ediyor. Bu sene palamuda 'elveda', hamsiye 'merhaba' dedik. Hamside fiyatlar 100 TL'nin altına düşmez. Bundan sonraki süreçte 100 ve 200 TL arasında değişen fiyatlar görebiliriz" dedi.

Vatandaşlar da balık fiyatlarının bugünlerde makul seviyede olduğunu, hamsinin fiyatının da iyi olduğunu söylediler. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Büyük zam dalgası geliyor: Ehliyet, MTV, pasaport, yemek ücreti, trafik cezası...

Büyük zam dalgası geliyor: Ehliyet, MTV, pasaport, yemek ücreti...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik ameliyat Brezilyalı fenomeni hayattan kopardı

Estetik ameliyat ünlü fenomeni hayattan kopardı
Bahçeli, Serdar Öktem suikastıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

Bahçeli'nin cevapsız bıraktığı soru! El hareketine dikkat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.