Samsun'da Hamsi Fiyatları Düştü

Samsun'da hamsi fiyatları dün kilosu 50 liradan satılırken bugün 25 liraya düştü. Balıkçılar, hamsinin bol olmasının fiyatları düşürdüğünü ve vatandaşların da memnun olduğunu belirtti.

SAMSUN'da tazgahta dün kilosu 50 liradan satılan hamsi, bugün 25 liraya düştü. Denizde hamsinin bol olduğunu söyleyen balıkçılar, fiyatların gerilemesinden vatandaşın da memnun olduğunu dile getirdi.

Samsun'un İlkadım İlçesi Pazar Mahallesi Kasaplar Caddesi'ndeki balıkçılarda hafta sonu hareketliliği yaşandı. Hamsi, palamut, somon ve mezgit tezgahlarda en çok tercih edilen balıklar oldu. Dün kilosu 50 liradan satılan hamsi ise bolluk nedeniyle 25 liraya kadar geriledi. Balıkçı Onurcan Köse, "Vatandaş bol bol yesin diye hamsiyi 25 lira yaptık. Mezgit, palamut ve istavrit 50 lira, alabalık 80 lira, zargana 200 lira, levrek 180 lira, çupra 170, somon ise 100 lira. Fiyatlar gayet uygun. Denizde hamsi bol olunca bu fiyatlara da yansıdı" dedi. (DHA)