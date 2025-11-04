Haberler

Samsun'da Hamsi Fiyatları Düşerken Balıkçıların İlgisi Azalıyor

Samsun'da Hamsi Fiyatları Düşerken Balıkçıların İlgisi Azalıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadeniz'de balık bolluğuyla birlikte hamsi fiyatları 80 TL'ye düşerken, balıkçılar beklenen ilginin olmadığını belirtiyor. Ucuz balığa mesafeli yaklaşan vatandaşlar, satışların düşmesine neden oluyor.

Samsun'daki tezgahlarda özellikle hamsi fiyatlarının düşmesi vatandaşları sevindirse de, balıkçılar beklenen ilgiyi göremediklerini söyledi.

Karadeniz'de balık bolluğu Samsun'daki tezgahlara da yansıdı. Tezgahlarda hamsinin kilosu 80 TL, istavrit 100 TL, kefal ve uskumru 150 TL, tirsi 200 TL, barbun 150 TL, mezgit ise 200 TL'den satışa sunuluyor.

Hamsinin bol çıktığını ve bu nedenle fiyatların ucuzladığını belirten balık satıcısı Onurcan Köse, vatandaşların ucuz balığa mesafeli davrandığını ifade etti. Köse, "Hamsi bol olduğu için fiyatlar düştü. 100 TL'ye sattığımız hamsinin kilosu bugün 80 TL, 2 kilo alana 150 TL'den veriyoruz. Bu sene herkes hamsiye doyacak. Fakat balık ucuzlayınca vatandaş 'taze mi, yeni mi, ince mi' diye tereddüt ediyor. İlginçtir ki balık pahalı olduğunda daha fazla satış yapıyoruz. Geçen hafta kilosu 150 TL'yken 2 saatte tükettik, bugün 80 TL ama soran yok" dedi.

Fener balığı 700 TL'den satılıyor

Karadeniz'de nadir görülen fener balığının da ağlara takıldığını belirten Köse, "Normalde Ege ve Akdeniz'de görülen fener balığı bu yıl hamsi ağlarına takıldı. Lezzetli etiyle bilinir, özellikle şişi ve tavası güzel olur. 2 kiloluk bir fener balığından yaklaşık 300-400 gram et çıkar. Sadece kuyruğu yenir. Kilosunu 700 TL'den satıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
DEM Parti'den Selahattin Demirtaş'a kritik ziyaret

Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM'den dikkat çeken Demirtaş hamlesi
Kılıçdaroğlu için bir dönemin sonu

Bir dönemin sonu
Davutoğlu'ndan olay yaratacak sözler: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazansalardı...

Olay yaratacak sözler: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazansalardı...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Louis C.K. tarihi malikanesini rekor fiyata sattı

Ünlü komedyen tarihi malikanesini rekor fiyata sattı
Vücuduyla ilgili öğrendiği gerçek, uğruna 66 kilo verdiği hayalini çaldı

Vücuduyla ilgili gerçek, uğruna 66 kilo verdiği hayalini çaldı
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Oyuncu Ceyda Ateş'in oturduğu sitede timsah yakalandı

Bu timsah ünlü oyuncunun oturduğu sitede bulundu
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Barış Alper Yılmaz'dan flaş sözler: Hepiniz göreceksiniz

Barış Alper Yılmaz'dan flaş sözler: Hepiniz göreceksiniz
Bakan Kurum duyurdu! Yüzyılın Konut Projesi'nde 18-30 yaş arasına 'aile evi' şartı

Bu şartı sağlamayan gençler sosyal konut projesine başvuramayacak
Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezası CAS tarafından kaldırıldı

4 yıl men cezası alan Rıza Kayaalp'e müjdeli haber
Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz: Yıldız futbolcu Survivor kadrosunda

Acun'dan büyük sürpriz: Efsane isim de Survivor kadrosunda
Sevgilisini 75 bıçak darbesiyle katleden caniden çıldırtan savunma

Sevgilisini 75 bıçak darbesiyle katleden caniden çıldırtan savunma
Bakan Memişoğlu organlarını bağışladı: Eşim ve çocuklarıma bilgi verilsin

Bakan Memişoğlu canlı yayında vasiyetini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.