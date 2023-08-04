Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çarşamba Ticaret Borsası arasında yapılan protokol kapsamında, Samsun'da fındık bahçelerinde rehabilitasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, çalışmaların amacının çiftçinin kazancını artırmak olduğunu belirtti. Samsun'da rekolte tahmininin 124 bin 480 ton olduğu açıklandı.

Samsun'da fındık bahçelerinde rehabilitasyon çalışmaları yürütülüyor.

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çarşamba Ticaret Borsası arasında 3 Mart 2022 tarihinde yapılan "Fındık Bahçelerinde Rehabilite Projesi" protokolü çerçevesinde, hasat öncesi örnek fındık bahçelerinde inceleme yapıldı. Çarşamba ilçesi Çatak ve Arımköseli Mahallelerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Çarşamba Ziraat Odası personelinin fındık bahçelerinde yaptığı rehabilitasyon çalışmalarını, Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk, Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Toraman, Çarşamba Ticaret Borsası Genel Sekreteri Sercan Yaşar ve Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir yerinde inceledi.

"Amacımız çiftçinin kazancını artırmak"

Yaptığı incelemelerde açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Fındıkta rehabilitasyon çalışmalarını iki yıldır Çarşamba ve Terme ilçelerinde sürdürüyoruz. Çarşamba ilçesinde de borsamızın alet ve ekipmanlar ile destek vererek aynı zamanda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ziraat odamızın personel destekleri ile fındık bahçelerinde rehabilitasyon çalışmalarına başlanmıştı. Rehabilite dediğimiz çalışma, yaşlanmış olan ağaçların gençleştirme işleminin yanı sıra bakım, gübreleme ve set çalışmalarıdır. Bu çalışmalar hem toprak üzerindeki mineral maddelerin yağmur suyu ile kaymasını önlüyor. Köklerin atılan gübrelerden yararlanmasını sağlıyor. Aynı zamanda erozyonu da önleme özelliği var. Bizim amacımız, çiftçinin kazancı ne kadarsa artırma çabamız var. Ağaçlarımızın gençleştirilme anında belki çiftçilerimiz ilk yılda ürün alamadık diyebilir ama daha sonraki yıllarda faydasını görecektir" dedi.

"13 ilçemizde 26 ekip oluşturduk"

Çiftçiye hizmetlerin devam edeceğini aktaran ve bakanlığa projeyi sunarak 13 ilçede 26 ekip oluşturduklarını belirten Müdür Sağlam, "Ova kısmından dağlık kısma çıkarken ağaçlarda artış görüyoruz. Fındık ocaklarında dal sayılarının az olması gerekiyor. Dolayısıyla rehabilitasyon çalışmasının fındık bahçelerinde de olması gerektiğini düşündük. 13 ilçemizde bakanlığımıza sunmuş olduğumuz projemizde rehabilitasyon çalışması dahilinde 13 ilçemizde 26 ekip oluşturduk. Hem bakım budama da hem çapalamada tüm makinelerini ilçe teknik elemanlarımıza teslim ettik. İnşallah borsa ve ziraat odamızla beraber çiftçilerimize hizmetlerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Samsun'da rekolte tahmini 124 bin 480 ton"

Samsun'da geçen seneye oranla fındıkta rekoltenin bu sene fazla olacağını açıklayan Sağlam, "Geçtiğimiz sene 112 bin 500 ton olan rekolteyi bu sene yapmış olduğumuz çalışmada yaklaşık 124 bin 480 ton olarak tahmin ettik. Fındık torbaya girmeden kilo tahmini yapılmaz ama bizim tahminimiz bu şekilde. Bu projede emeği geçen tüm kurum ve ekiplerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Budama yapılan bahçelerde verimlilik yüksek"

Projenin ilerleyişini değerlendiren ve katılımcılara aktaran Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Toraman ise "Proje çerçevesinde 2022 yılında olduğu gibi oluşturulan cep teras bahçelerinde ve budama yapılan fındık bahçelerinde mevsim şartları takip edilerek gözlemleme yapılmış, fındık bitkisinin fenolojik gelişimi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün teknik personelleri tarafından takip altında tutularak uygun iş ve işlemler yapılması konusunda üretici ile temas halinde bulunulmuştur. Proje bahçelerinde verim ve kaliteyi artırmak için kışlık gübreleme ve toprak tahlilinin önemi, fındık külleme ve kozalak akarı mücadelesi ve mayıs böceği zararlısı hakkında bilgi verilerek kültürel ve kimyasal mücadele yapılması sağlanmıştır. Bu çabaların sonunda görüyoruz ki doğru oranda gübreleme, kimyasal mücadele ve budama ile daha sağlıklı, daha güçlü ve mahsulü bol fındık dalları elde etmiş olduk" şeklinde konuştu.

Çatak ve Arımköseli Mahallelerinde yapılan rehabilitasyon çalışmaları ile gelecek sezonlarında daha iyi verim alınacağı belirtildi. - SAMSUN