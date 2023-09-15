Samsun'da Eş Zamanlı Gıda Denetimi Yapıldı

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 176 personelin katılımı ile eş zamanlı gıda denetimi yapıldı. Denetimlerde satış yerlerinin kayıt altına alınıp alınmadığı, izlenebilirlik şartlarını sağlayıp sağlamadığı, hijyen ve muhafaza koşullarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Ayrıca bazı süt ve süt ürünlerinin etiketlerinde yanıltıcı bilgilerin yer aldığı tespit edildi.

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 176 personelin katılımı ile eş zamanlı gıda denetimi yapıldı.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu doğrultusunda gıda işletmelerine yönelik; denetim ve kontroller devam ediyor. Bugün de Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından güvenilir gıda arzının sağlanması ve hızlı tedbirler alabilmek amacıyla kasap, şarküteri, bakkal, market ve büfe gibi gıda satış yerlerinde eş zamanlı denetimler yapıldı.

Yapılan denetimlerde satış yerlerinin kayıt altına alınıp alınmadığı, izlenebilirlik şartlarını sağlayıp sağlamadığı, hijyen ve muhafaza koşullarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Gerekli görülen gıda ürünlerinden ise numune alındı. Denetimlerde ayrıca piyasada yer alan bazı süt ve süt ürünlerinin etiketlerinde bulunan ülkelerin bayrakları ya da Türkçe olmayan şahıs isimleri kullanılarak Türkiye dışında üretilerek ithal edilmiş izlenimi verildiği, ayrıca eritme peyniri olmasına rağmen parmesan, mozarella, ricotta, edam, gouda gibi peynirlerin isimlerinin kullanıldığı, yine eritme peynirlerinin kolot peyniri, Kars gravyeri, dil peyniri, örgü peyniri, çeçil peyniri gibi coğrafi işaretli veya geleneksel ürünlerin isimleri ya da görselleri kullanılarak piyasaya arz edildiği yönünde şikayetler de satış yerlerinde gerçekleştirilen bu resmi kontrollerde denetlendi.

"13 adet gıda mevzuata aykırı bulundu"

2023 yılında yapılan denetimlerde 13 gıdanın mevzuata aykırı bulunduğunu ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "2023 yılında şimdiye kadar Samsun genelinde bulunan kasap, şarküteri, market, bakkal faaliyeti gösteren işletmelerde 6 bin 128 denetim yapılmış olup bu işletmelerde yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen toplam 56 işletmeye yasal işlemler uygulanmıştır. Yine yapılan bu denetimlerde 151 adet numune alınmış, analizi yapılan bu gıda numunelerinden 13 adedi gıda mevzuatına aykırı bulunmuş ve bu gıdaları üreten işletmeler hakkında gerekli yasal işlemler uygulanmıştır" dedi.

"Amacımız güvenilir gıdayı 85 milyon insanla buluşturmak"

Türkiye'deki herkese güvenilir gıda yedirtmek için denetimlerin sıklaştırıldığını belirten Sağlam, "Denetimleri sadece ceza yazmak ya da esnafı rahatsız etmek için yapmıyoruz. Denetim yapma amacımız; güvenilir gıda ile 85 milyon tüketicimizi buluşturmak. Samsun'da da tüketicilerin güvenilir gıda ile buluşmasını sağlamak istiyoruz. Tüm ilçelerde de eş zamanlı denetimler sürüyor. İnşallah bir olumsuzluğa rastlamayız. Denetimlere katılan tüm emekçilerimize teşekkürlerimizi sunuyorum" diye konuştu.

176 personelin katıldığı denetimler sonucunda uygun olmayan işletmelere 5996 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırım uygulanacağı ifade edildi. - SAMSUN