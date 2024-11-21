Samsun'da Ekolojik Üretim Tesisinde 20 Çeşit Tıbbi Bitki İşleniyor

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Ekolojik Üreticiler Derneği tarafından kurulan kurutma ve işleme tesisinde 20 çeşit tıbbi bitki kurutulup işleniyor ve ihraç ediliyor.

Kurutma ve işleme tesisinde defne yaprağı, salep, kekik, nane, ada çayı, ekinezya, limon otu ve kantaron başta olmak üzere 20 kalem ürün işleniyor. İşlenen ürünlerin arta kalan kısmı ise yakıt olarak kullanılıyor. Tıptan kimyaya, gıdadan kozmetiğe kadar geniş bir alanda kullanılan ürünler, ihracatçı firmalar tarafından yurt dışına gönderiliyor.

Faaliyetleri hakkında bilgi veren 19 Mayıs İlçesi Ekoloji Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Karaman, "2014 yılında kurduğumuz Ekolojik Üreticiler Derneği çatısı altında topladığımız bayan ağırlıklı 47 üyemizle beraber üretime başladık. Üretim aşamasında tüm kurumların desteğiyle, ürün üretimini çoğalttıktan sonra bir tesis kurma zorunluluğu hasıl oldu. Kurutma ve işleme tesisimizi 2019 yılında kurduk. Üreticilerimizden alım garantili ürünleri alarak ilçemizde faaliyet göstermeye başladık. Bu tesiste genelde tıbbı bitki anlamında 20 kalem civarında başta salep, peşi sıra kekik, nane, ada çayı, ekinezya, limon otu, kantaron bunlar sözleşmeli olarak aldığımız ürünler kurutuyoruz. Şu ana kadar ilçemize yaklaşık 15-20 milyon lira kazandırdık. Bunun yanı sıra bölgede yetişen doğal bitkiler, ilgili kurumlardan gerekli izinleri alınarak orman köylüsü tarafından toplanıyor. Bu ürünleri de alıp tesisimizde kurutuyoruz. Tesisimizde 5'i sürekli sigortalı, diğerleri mevsimlik işçi olarak 20 kişiye istihdam sağlıyoruz. Hazırladığımız ürünleri ihracatçı firmalara teslim ediyoruz. Onlar da yurt dışına gönderiyor" dedi.

"Hedefimiz 1 milyon defne fidanı dağıtmak"

Bu sene 1 milyon ücretsiz defne fidanı dağıtmayı hedeflediklerini belirten Karaman, "Bölgemizin çok uygun bir sahası var. Herkesin bunu dikmesini tavsiye diyoruz. Firma olarak biz ürettiğimiz defne fidanlarını ücretsiz olarak özellikle 19 Mayıs ilçesinde yaşayan insanlarımıza veriyoruz. Bunun alımında sınır yok. Alım sözleşmesi de yapıyoruz. Bu yılki hedefimiz 200 ton yaş defne yaprağı almayı hedefliyoruz. Alım sınırı yok. Aldığımız bilgilere göre Avrupa'nın defne yaprağı ihtiyacı Türkiye'den karşılanıyor. Biz de bu işe gönül verdik. Geçen sene 200 bin defne fidanı dağıttık. Bu seneki hedefimiz 1 milyon adet dağıtmak" diye konuştu. - SAMSUN